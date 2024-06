Der Wiener U-Bahn-Maulwurf braucht einen Namen

Ab Herbst bohrt die riesige Tunnelvortriebsmaschine – auch „U-Bahn-Maulwurf“ genannt – die künftigen Tunnel für U2 und U5. Per Online-Voting kann man mitentscheiden, wie das Gerät heißen soll.

Die speziell für den Ausbau des Wiener U-Bahnnetzes rund um den Öffi-Knoten U2xU5 angefertigte Tunnelvortriebsmaschine wird langsam startklar gemacht: Der „U-Bahn-Maulwurf“ besteht aus rund 27.000 Einzelteilen, die ersten großen Komponenten sind angekommen.

Jetzt läuft der Aufbau in 30 Metern Tiefe auf der U2-Baustelle Matzleinsdorfer Platz an, teilten die Wiener Linien am Donnerstag mit. Die Maschine wird sich ab Herbst durch den Untergrund graben und die neuen U2-Tunnel errichten.

Grabara? Debohra? Oder Ida?

Zuvor wird noch ein Name für die Maschine gesucht. Die Abstimmung unter www.wienerlinien.at/tunnelvortriebsmaschine läuft bis Ende Juli. Im Bergbau ist es Tradition, Tunnelvortriebsmaschinen einen weiblichen Vornamen zu geben. Ida (für „Innovation durch Ausbau“), Grabara oder Debohra lauten die zur Auswahl stehenden Vorschläge.

Sind die Stationsbauwerke und Gleiswechselanlagen der einzelnen U-Bahn-Stationen einmal hergestellt, kommt die Tunnelvortriebsmaschine (TVM) zum Einsatz. Auf rund vier Kilometern wird sie den U2-Tunnel zwischen Matzleinsdorfer Platz und Augustinplatz im siebenten Bezirk errichten.

Per Kran in den Untergrund

Die TVM wird an der Oberfläche geprüft und zum Teil hier bereits zusammengebaut, dann befördert ein Portalkran die Segmente in den U-Bahn-Schacht. Einsatzbereit ist der „U-Bahn-Maulwurf“ 120 Meter lang und 1.200 Tonnen schwer.

20.000 Lkw-Fahrten werden eingespart

Mit einem Durchmesser von fast sieben Metern ist das lila Schneidrad das größte Einzelteil. Ab Herbst startet der U-Bahn-Maulwurf dann mit einer Antriebsleistung von 1,92 Megawatt, das entspricht rund 2.600 PS. Pro Tag schafft sie bis zu zehn Meter. Das ausgehobene Erdmaterial wird über den zentralen Schacht am Matzleinsdorfer Platz abtransportiert. Das erspart laut den Wiener Linien 20.000 Lkw-Fahrten durch die Stadt und 75 Tonnen CO2. (APA)