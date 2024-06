Österreicher wollen „mehr Klimagerechtigkeit“

Österreich will mehr Maßnahmen gegen die voranschreitende Klimaänderung und eine Hinwendung zu einer Klimagerechtigkeit. Das jedenfalls ist das Ergebnis einer Umfrage.

Das sich ändernde Klima beschäftigt die Menschen stark und lässt so gut wie niemanden kalt. Das zeigt eine Umfrage, die vom „Momentum“-Institut in Auftrag gegeben und von „Foresigth Research“ durchgeführt worden ist. Im Februar und März wurden 1412 Personen ab 16 in ganz Österreich telefonisch bzw. online befragt. Im Kern ging es bei den Fragen um die Klimakrise und damit verbundene Einstellungen und Position; sowie im Schwerpunkt um Klimagerechtigkeit – also das Ausmaß, in dem unterschiedliche Gruppen der Bevölkerung von den Folgen des Klimawandels unterschiedlich stark betroffen sind.

Die Auswertungen zeigen auch in aller Deutlichkeit den ambivalenten Zugang zum Thema: Einerseits sagt immerhin eine Hälfte der Befragten (und folgt damit den Darstellungen vieler Politiker), dass Österreich insgesamt mehr für den Klimaschutz unternehme als andere EU-Staaten. Und andererseits findet es einen deutlich schwächeren Zuspruch, wenn an anderer Stelle gefragt wird, ob gegen die Klimakrise genug unternommen werde. Weniger als ein Drittel glaubt, dass Politik sowie Wirtschaft und Industrie ausreichend Maßnahmen ergreifen, immerhin 43% sagen, dass die Bevölkerung dies tut. Das bedeutet aber auch, dass eine deutliche Mehrheit (fast zwei Drittel) sagt, es werde „eher nicht genug“ bzw. „nicht genug“ gegen die Klimakrise unternommen.

Für drei Viertel wichtig

Die Klimakrise und Maßnahmen dagegen sind für fast drei Viertel (72%) der Befragten (sehr) wichtig. Es gibt allerdings eine Aufsplittung, die mit der wirtschaftlichen Situation der Menschen zu tun hat. Am wenigsten (nur zu 63%) glaubt dies jenes Drittel der Befragten, das wirtschaftlich am schwächsten dasteht. Das wohlhabendste Drittel ist deutlich stärker, zu 81% von der Wichtigkeit des Klimathemas überzeugt.

Mehr als ein Drittel (über alle ökonomischen Schichten hinweg) bejaht die Frage, ob die Interessen der Wohlhabenden in der Klimapolitik „zu stark“ vertreten würden. Zu einem hohen Prozentsatz (zwischen 52 und 54%) wird die Einschätzung bejaht, dass Kinder, Ältere sowie Menschen mit gesundheitlichen Problemen und geringem Einkommen in der Klimapolitik zu wenig berücksichtigt werden. Die Klimaungerechtigkeit zeigt sich auch darin, dass den Aussagen deutlich zugestimmt wird, dass Frauen unter den Folgen der Klimakrise stärker betroffen sind, ebenso die wirtschaftlich Schwächeren. Das wirtschaftlich schwächste Drittel gibt an, doppelt so stark an den Klimakrisen-Folgen zu leiden als das wirtschaftlich am besten situierte Drittel.

Bezogen auf Maßnahmen findet sich in der Umfrage eine deutliche Mehrheit für ein Verbot von Privatjets in der EU. In Österreich ist allerdings die Zahl der Privatjet-Benützer äußerst überschaubar. Mehrheitsfähig ist laut Umfrage auch ein Verbot von Kurzstreckenflügen (über weniger als 1000 Kilometer). Mehrheitlich abgenickt würden auch höhere Steuern, wenn jemand mehr CO 2 verursacht, und ebenso eine obligatorische Senkung des Mietpreises, wenn das fossile Heizungssystem nicht getauscht oder das Gebäude thermisch saniert worden sei. Immerhin 48% befürworten ein Fahrverbot für „große und sperrige“ Fahrzeuge (SUV, sport utility vehicles). Die Akzeptanz zu Tempolimits wurde nicht abgefragt.

„Gesetz und Gerechtigkeit“

Katharina Mader, Chefökonomin des Momentum Instituts, folgert aus dem Umfrageergebnis zwei Hauptforderungen: „An zentraler Stelle muss stehen, dass die Klimapolitik sozial ausgewogen gestaltet wird, dass also die Klimagerechtigkeit gewährt ist.“ Es dürfe nicht sein, dass die Folgen der Klimakrise einen Teil stärker betreffe als andere. Das Momentum-Institut fokussiert dabei auf die nationale Klimagerechtigkeit, nicht auf die globale, die einen Ausgleich zwischen den Menschen im globalen Norden und dem globalen Süden erfordert.

Mader fordert auch, dass die Empfehlungen des Klimarats umgesetzt würden und die Novelle des Klimaschutzgesetz „endlich“ beschlossen werde. Es existiert zwar ein Klimaschutzgesetz, allerdings ist dies zahnlos, zumal die darin enthaltenen Ziele ausgelaufen und bisher nicht erneuert worden sind. Der letzte Entwurf des KSG enthält nicht nur Reduktionsziele, sondern regelt auch, wie die Bundesländer in die Pflicht genommen werden und welche Durchgriffsrechte dem Bund eingeräumt werden, wenn die Länder in der Klimapolitik säumig sind. Das KSG ist seit 1270 überfällig, es hängt in der Warteschleife zwischen den Koalitionspartnern.

Das Momentum-Institut fordert schließlich, dass stärker berücksichtigt werde, dass das wohlhabendste Zehntel der Bevölkerung soviel Treibhausgase verursacht wie jene Hälfte, die am wirtschaftlich schwächsten ist.

Das Momentum-Institut definiert sich als eine „Denkfabrik der Vielen“ und bezieht seine Finanzierung einerseits von der Arbeiterkammer (900.000 €) und der „Gewerkschaftlichen Solidarität“-Privatstiftung (400.000 €), und andererseits von Klein- und Kleinstspendern (insgesamt mehr als 250.000 €), Großspendern mit Zuwendungen von jeweils mehr als 5000 € mit einer Gesamtsumme von 345.000 €, unter anderem von Marlene Engelhorn (155.000), Patrica Lea Kahane (100.000) und der Swiss Philanthropy Foundation/Stefan Binder (50.000 Euro).