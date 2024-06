Mira Lu Kovacs singt radikal sanft und postpatriarchal

Die wohl vielseitigste österreichische Singer-Songwriterin entzückte im Mozartsaal des Wiener Konzerthauses.

„Christian Anders ist deshalb so schwierig, weil er nicht einer ist, sondern viele“: Das bemerkte Liselotte Millauer in ihrer erstaunlich tiefsinnigen Biografie dieses besten aller deutschen Schlagersänger, der auch Wirrkopf und Verschwörungstheoretiker ist. Die aus dem burgenländischen Oberpullendorf gebürtige Singer-Songwriterin Mira Lu Kovacs ist wohl auch mehrere.

Sie benötigte etliche Bands, um das zu realisieren, was in ihr zur Gestaltung drängt. Jazziges erledigt die heute 35-Jährige gemeinsam mit Clemens Wenger in der Band 5K HD, Grunge mit dem Poptrio My Ugly Clementine und ihren eigenen Herzschmerz früher unter „Schmieds Puls“, nun unter ihrem bürgerlichen Namen.