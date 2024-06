Zu viele Besitztümer verstopfen unser Leben wie überschüssiges Fett die Poren. Wer Dinge hortet, lässt sich gehen und wird über kurz oder lang zum Messie. So erhält der Trend zum Ausmisten nicht zuletzt eine moralische Komponente – es geht um Disziplin und Kontrolle.

Was heißt hier bitte „ausmisten“? Ausmisten ist notwendig und gesund. Es gibt uns ein Gefühl von Selbstkontrolle und Freiheit. Darüber herrscht Konsens. Oder? Den Geist soll es erleichtern, die Seele befreien, uns ein Gefühl der Selbstkontrolle bescheren: Ohne regelmäßiges herzhaftes Ausmisten geht gar nichts, glaubt man Influencerinnen und Lifestylemagazinen. Vokabeln wie „sich befreien“, „clean“, „vereinfachen“ kursieren. Gewiss, im Kasten ist nicht viel Platz. Ja, die Schublade geht nur noch schwer zu. Zugegeben, im Bücherregal drängen sich unbedachte Geburtstagsgaben und Fehlkäufe. Bevor ich mir einen neuen Lippenstift zulege, muss einer raus und so weiter und so fort.

Denn das haben wir gelernt: Wir können auch zu viel von etwas haben. Hübsche Personen machen es uns in TV und Social Media vor, und es gibt auch ein witziges Kofferwort dafür: „Cleanfluencer“. Sie entrümpeln Kästen, wischen Schubladen sauber, stapeln, ordnen, werfen Gewand, Bücher, Papiere, Krimskrams auf Haufen und füllen Müllsäcke mit Dingen, die „gehen müssen“. Damit lässt sich doch tatsächlich Geld verdienen.

Andernfalls droht Ungemach: Zu viele Besitztümer verstopfen unser Leben wie überschüssiges Fett die Poren. Wer Dinge hortet, lässt sich gehen und wird zum Messie. So erhält der Trend zum Ausmisten oder „Decluttering“ nicht zuletzt eine moralische Komponente – es geht um Disziplin, um Kontrolle. Eine Tugend ist wiedergeboren: die Ordnung oder vielmehr Ordentlichkeit. Was die heute als Boomer verschriene Generation der 68er als spießig brandmarkte, erfuhr in den vergangenen Jahren ein verblüffendes Comeback.

Ein blaues Shirt fliegt aufs Bett

Nun denn. Ein blaues Shirt fliegt aufs Bett. Das war schon lang angezählt, weil es nirgends dazu passt, die Farbe mir nicht steht, ein klassischer Fehlkauf. Eine unvorteilhafte Hose hinterher. Wer hat die eigentlich gekauft und für wen? Eine weiße Bluse folgt, gegen die nichts einzuwenden ist, aber ich besitze mehrere solcher Blusen, daher eignet sie sich zum Ausmisten. Und das ist es, was ich will. Oder soll.