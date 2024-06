Russland baut jetzt offenbar auch eine Gas-Schattenflotte

Die Yamal-LNG-Anlage, die von Novatek PJSC in Sabetta, Russland, betrieben wird.

Die Yamal-LNG-Anlage, die von Novatek PJSC in Sabetta, Russland, betrieben wird. Bloomberg

Eine Schattenflotte für den Ölexport hat Russland in Folge der Sanktionen längst in Betrieb. Nun dürften sie diesen Kunstgriff schon bald auch beim Export von Flüssiggas anwenden. Zwischen Dubai, Belgien und dem Nordpol kommt gerade einiges in Bewegung.

Gas ist der Schlüssel zu den Plänen des Kremls, die Exporte anzukurbeln, die Staatskasse aufzufüllen und seine Kriegsmaschinerie zu finanzieren - doch dazu ist ein größerer Anteil am globalen Markt für verflüssigtes Erdgas (LNG) erforderlich, nachdem der einst lukrative europäische Pipeline-Handel fast zum Erliegen gekommen ist. Bisher wurden die Expansionspläne durch die US-Sanktionen behindert, die ausländische Unternehmen fernhielten und die Auslieferung der spezialisierten, eistauglichen Frachter stoppten, die für die Erreichung der arktischen Anlagen unerlässlich sind.

Neue europäische Beschränkungen, die im nächsten Jahr in Kraft treten und den Zugang zu den Häfen einschränken, werden die derzeitige Lieferkette noch weiter behindern. Aber Russland bleibt nicht untätig und reagiert.