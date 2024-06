Zwischen Gott und TikTok

Wenn mich in den vergangenen Jahren etwas in meinen Gesprächen mit Jugendlichen überrascht hat, dann ist es die Selbstverständlichkeit, mit der sie auf reaktionäre Denkmuster zurückgreifen, die sie mit Verweis auf ihren Glauben begründen.

Als ich in der Unterstufe eines Gymnasiums in Wien war, hatte ich einen Geografie- und Turnlehrer, dessen früheste Erinnerungen in den Bürgerkrieg des Jahres 1934 zurückreichten. Mit vier Jahren musste er sich mitten in der Stadt flach auf den Boden legen, um nicht Opfer eines Schusswechsels zwischen Heimwehr und Schutzbund zu werden. Das Pfeifen der Kugeln hatte er fast 50 Jahre später immer noch im Ohr. Davon erzählte er uns zehn- und elfjährigen Gymnasiasten mehrmals, wobei der launige Tonfall das erlebte kindliche Trauma kaum kaschieren konnte.

Meinen Mitschülerinnen und Mitschülern waren die Geschichten unseres Lehrers gleichgültig. Während sie mich erschütterten, waren sie für die anderen Kinder in meiner Klasse kein Thema; jedenfalls keines, das angesprochen wurde. Es war eine Zeit, als Geschichte stets präsent war – doch fast immer stumm blieb. Im Gebäude des Gymnasiums, das ich besuchte, war 1938 ein Gefängnis der SS untergebracht gewesen. Während meiner gesamten Schulzeit wurde das in der Schule kein einziges Mal erwähnt.

Die dunkle Epoche sozialer Unruhen, die düstere Zeit von Hungersnöten, Elend, Verfolgung, Massenmorden und Kriegen war vorüber, auch wenn sie nur eine Generation zurücklag. War man nicht von Haus aus melancholisch veranlagt, war man nicht am Mief, an der tristen Enge der postfaschistischen Ständegesellschaft zerbrochen, war man zudem männlich, gesund, heterosexuell und hatte keinen „ungünstigen“ Migrationshintergrund irgendwo in der Türkei, in Jugoslawien oder gar weiter weg, verhieß die Zukunft, ein aufregendes Abenteuer zu werden. Im Vergleich zu heute lebte die überwiegende Mehrheit der ­Bevölkerung noch sehr bescheiden – es war viel Luft nach oben, und gewisse Ansprüche waren leichter zu befriedigen. Ein Interrail-Ticket war eine tolle Sache, und das konnte man sich bald einmal leisten.

Umweltprobleme, saurer Regen und Ozonloch sollten bald in aller Munde sein

Alles sollte besser, höher, schneller werden – so jedenfalls stellte man es sich damals als junger Mensch vor, auch wenn die Realität längst nicht mehr verheißungsvoll war, der Erdölschock das Wirtschaftswachstum beendet hatte, soziale, kulturelle und gesellschaftliche Probleme samt Generationenkonflikten kaum mehr zu kaschieren waren. In Afrika fielen regelmäßig ein paar Millionen Menschen Dürren und Hungerkatastrophen zum Opfer. Aber das war weit weg. Umweltprobleme, saurer Regen und Ozonloch sollten bald in aller Munde sein. Man sprach darüber, doch war das mehr „Fashion“ als „Fear“. Als Jugendlicher blieb man aus einer Mischung aus Trägheit und Tradition optimistisch. Kaum jemand hatte wirklich Angst vor der Zukunft.