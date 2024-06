Ein gespraytes Herz am Donaukanal

Letzte Schulwoche, und alle Klassen waren unterwegs. Am Donaukanal sprayte eine Schülerin ein schwarzes Herz an die Mauer. E + M stand da. Was das wohl heißen mochte?

Es war heiß und ein Dienstag. Wie oft im Sommer lag Trägheit in der Luft. Ich radelte in die Arbeit, ohnehin schon gemächlich, und wurde prompt abgestoppt. Eine Schulklasse bummelte auf dem Weg herum, ich sah langhaarige Mädchen in kurzen Shorts, sah Buben in weiten Hosen, eine ältere Lehrerin saß daneben im Gras und plauderte bei Wasser und Cola entspannt mit einem jungen Kollegen. Eine Schülerin posierte. Eine fotografierte. Zwei tuschelten. Einer wischte sich die Locken aus dem Gesicht. Mehrere hatten Spraydosen dabei und fügten der kunterbunten Mauer am Donaukanal noch ein paar Graffiti dazu.

Und eine malte mit dem Spray ein Herz, schwarz, ein E und ein M in der Mitte.