Auf Österreich wartet am 2. Juli gegen Türkei ein schweres Spiel.

So groß die Euphorie rund um das ÖFB-Team, Gruppensieg und Aufstieg in das EM-Achtelfinale und den vermeintlich leichten Gegner Türkei bei vielen jetzt sein mögen: Bleiben wir bitte alle auf dem Boden der Tatsachen. Auftritte und Siege bei der Endrunde in Berlin sowie der 6:1-Testsieg in Wien waren großartig, sie sind am 2. Juli in Leipzig jedoch von keinerlei Relevanz.