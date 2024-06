Türkis-grüner Handy-Streit auf September vertagt

Die Grünen setzen sich nach einem Schwenk durch: Das eigentlich schon paktierte Gesetz kommt doch noch nicht. Dennoch stehen rund 60 Gesetze auf der Tagesordnung in der kommenden Woche.

Wenn der Nationalrat kommende Woche ein letztes Mal vor der Sommerpause zusammenkommt, sollen nicht weniger als 60 Gesetzesbeschlüsse gefasst werden. Es geht um Cooling-Off-Phasen für Verfassungsrichter, das geplante Gemeindepaket sowie allerhand Förderungen – jenes Vorhaben, das zuletzt die meiste Aufmerksamkeit auf sich zog, hat es laut einer Aussendung der Parlamentsdirektion allerdings nicht auf die Tagesordnung geschafft: „Erst im September will der Nationalrat über die neuen Regeln für die Beschlagnahme und Datenauswertung von Handys beraten“, schreibt die Parlamentsdirektion.

Der Entscheidung ging ein intensiver Streit von ÖVP und Grünen zuvor, den der Juniorpartner letztlich für sich entschied. Die Kurzfassung: Vor rund zwei Wochen stellten Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadic die vom Verfassungsgerichtshof verlangte Reform der Regeln für Handy-Sicherstellungen vor. Das Vorhaben passierte mit den Stimmen von ÖVP und Grünen auch bereits den Justizausschuss. Doch nach Kritik von Staatsanwälten und Strafverteidiger – auch an der mit zwei Wochen kurzen Begutachtungsfrist – ruderten die Grünen zurück: Zadic erklärte, dass es doch eine parlamentarische Begutachtung bis Ende Juli geben werde. Die ÖVP indes wollte nicht vom Plan abrücken, das Gesetz kommende Woche zu beschließen. Am Mittwoch wurde in der Präsidialkonferenz jedoch festgelegt, dass das Thema nicht auf die Tagesordnung kommt.

Gas-Novelle hängt in der Luft

Ebenfalls in der Schwebe ist die von Türkis-Grün geplante Grün-Gas-Novelle. Das Gesetz soll Gasversorger künftig verpflichten, einen bestimmten Anteil an fossilem Erdgas durch erneuerbares Gas zu ersetzen. Bisher gibt es dafür aber nicht die erforderliche Mehrheit: Im zuständigen Wirtschaftsausschuss stimmten neben ÖVP und Grünen zwar auch die Neos für das Vorhaben, für eine Zweidrittelmehrheit müssten jedoch SPÖ oder FPÖ zustimmen. (kk)