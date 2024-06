Österreich steht nicht nur im Achtelfinale, sondern ist auch Gruppenerster und trifft am 2. Juli auf die Türkei. „Presse“-Chefredakteur Florian Asamer und Innenpolitikchef Oliver Pink sind sich in der zweiten EM-Analyse-Runde deutlich einiger als noch zum Start der EM. Aber bei Fendrichs „I am from Austria“ scheiden sich die Geister.

Wir besprechen in dieser Folge den sensationellen Erfolg der Nationalmannschaft bei der Fußball-EM, internationales Lob für die Nationalelf, Rangnicks Methode, die Rolle von Arnautovic, die Schwäche der Favoriten und suchen Gründe für die verhältnismäßig vielen Eigentore (nämlich sieben), die bis jetzt bei der Euro gefallen sind. Der „Presse“-Chef und der Innenpolitiker Oliver Pink (diesmal nicht im Fußball-Dress) analysieren die erste Halbzeit des Turniers.