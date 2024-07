Wie datet es sich eigentlich hochsensibel?

Sie sind ganz besonders empathisch, nehmen besonders intensiv wahr und sind leicht reizüberflutet. Wie wirkt sich die Hochsensibilität von Menschen auf ihr Liebesleben aus?

Hochsensible Menschen nehmen Licht oder Lärm besonders intensiv wahr, verarbeiten diese und andere Reize besonders intensiv, sie sind schneller überstimuliert und dadurch gestresst, und sind besonders einfühlsam und empathisch. Das beeinflusst nicht nur den Alltag dieser Personen, etwa wenn es um große Feierlichkeiten und Veranstaltungen geht, sondern wirkt sich auch auf deren zwischenmenschliche Beziehungen aus.

So war das auch bei Julia Hesse, die ihre eigene Hochsensibilität erst als Erwachsene erkannt hat. Dass sie besonders empathisch, nah am Wasser gebaut und ein bisschen anders sei, habe sie immer schon so wahrgenommen. Dass sie hochsensibel ist, sei ihr dann während des ersten Corona-Lockdowns so richtig aufgefallen: „Ich bin im Home Office gesessen, mein Nervensystem hat sich komplett beruhigt, viele Sozialkontakte sind weggefallen und ich war die erste Zeit einfach nur extrem glücklich. Da hab ich mich schon gefragt, was stimmt mit mir nicht?“