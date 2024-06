„Succession“-Macher übernehmen neue „Harry Potter“-Serie

2026 soll eine „Harry Potter“-Serie starten. Zum Erfolg verhelfen sollen ihr zwei serienerfahrene Branchengrößen.

Fast ein Vierteljahrhundert ist es her, dass die Filmreihe um „Harry Potter“ in die Kinos kam. Nun will man die Abenteuer in Form einer Serie neu aufrollen. 2026 soll Potter wieder auf den Bildschirmen zaubern, das hat jedenfalls Warner Bros. Discovery bekannt gegeben.

Um die Produktion der Serie sollen sich zwei Branchengrößen kümmern: Francesca Gardiner gibt die Autorin und Showrunnerin, Mark Mylod wird Regie führen, wie der Sender HBO kürzlich mitgeteilt hat. Beide haben bereits an der erfolgreichen Serie (19 Emmys!) „Succession“ mitgewirkt, der Geschichte einer zerrütteten Familie, die ein Medienimperium leitet. Gardiner war dort im Produktionsteam, Mylod fungierte als Regisseur und Produzent. Auch bei „Game of Thrones“ hat er einzelne Episoden übernommen, außerdem bei der kommenden zweiten Staffel von „The Last of Us“ Regie geführt.

Rowling hat große Hoffnung in die Serie

Die künftige „Harry Potter“-Serie, derzeit noch ohne Titel, hat HBO als „eine getreue Adaption der beliebten ‚Harry Potter‘-Buchreihe von Autorin und ausführender Produzentin J.K. Rowling“ angekündigt. Rowling hat via X schon vermeldet, dass sie große Hoffnungen in die Serie setze. Sie habe Gardiners Skript bereits gelesen und Mylods Version gehört, und sie sei sicher, „dass die Fernsehserie die Erwartungen mehr als erfüllen wird“.

Die sieben Harry-Potter-Bücher haben sich weltweit mehr als 600 Millionen Mal verkauft, erst kürzlich wurde eine Erstausgabe für 45.000 Pfund versteigert. Die Bücher wurden in Blockbuster-Filmen mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle verfilmt, zwischen 2001 und 2011 haben sie weltweit 7,7 Milliarden Dollar eingespielt. Sie sollen, so HBO, weiterhin das „Herzstück des Franchise“ bleiben. Die Serie soll den Zauberer einem neuen Publikum näherbringen. (Reuters/Red.)