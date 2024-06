Spectrum Lyrik: Christian Steinbacher

Christian Steinbacher, geboren 1960 in Ried im Innkreis, lebt als Autor, Performer, Herausgeber und Kurator in Linz. Für seinen kommenden Lyrikband schrieb er Anagramme zu Gedichten von Friedrich Gottlieb Klopstock (1724 bis 1803). Dafür schichtete er den Buchstabenbestand des jeweils gesamten Gedichts um und schuf daraus einen neuen Text, behielt aber das Metrum des ursprünglichen Gedichts bei. Das Gedicht „Die Sommernacht“ , das Klopstock erstmals 1766 veröffentlichte, ist der Ausgabe von Franz Muncker und Jaro Pawel („Friedrich Gottlieb Klopstocks Oden“, Stuttgart, 1889) entnommen. Klopstocks Geburtstag jährt sich am 2. Juli zum 300. Mal.