Verbot in Barcelona, Verschärfung in Wien: Ist Airbnb am Ende?

Barcelona verbietet ab 2029 Airbnb ganz, in Wien gibt es ab 1. Juli Verschärfungen. Weltweit wird gegen die Plattform für Kurzzeitmiete gekämpft. Ist sie bald am Ende?

Die Plattform Airbnb ist bei Touristen beliebt, hat aber die unliebsame Nebenwirkung, die Wohnungspreise vor Ort in die Höhe zu treiben. Besitzer begreifen nämlich meist schnell, dass sich mit hohen Übernachtungspreisen für Touristen mehr Geld verdienen lässt als mit Langzeitvermietung an Einheimische. Wie gehen Länder und Städte international mit diesem Problem um, was ändert sich in Wien und wird die Plattform vielleicht bald gar nicht mehr existieren? Darüber sprechen in dieser Folge Susanne Bickel und Eva Winroither.

Gast: Susanne Bickel, „Die Presse“

Host: Eva Winroither

Credits: Audiofunnel/Aaron Olsacher

Mehr zum Thema: