O wie ist das schön! Überösterreicher in Berlin

Österreicher im Berliner Olympiastadion – das ergibt ein Nationalgewitter, einen Nationalwolkenbruch, den Nationalorgasmus.

Endlich! Finalmente! Berlin von Österreich besetzt! Berlin voller Österreicher! Noch nie waren so viele Österreicher gleichzeitig in Berlin – jedenfalls seit Menschengedenken nicht! 30.000, vielleicht sogar 40.000, eng beieinander. Die Österreicher kommen aus allen Ecken und Enden und Bundesländern. Es sind Steirer, Oberösterreicher, Tiroler, auch Salzburger, Kärntner, Niederösterreicher, sogar Vorarlberger (als Weihnachtsmänner verkleidet) und Wiener. Es sind Menschen jeglichen Alters und beiderlei Geschlechts, wenn auch zu 90 Prozent Männer.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Zu erkennen sind die Österreicher leicht: Sie tragen alle rote Shirts (mit dem Bundesadler auf der Brust). Am Rücken der Shirts stehen Pseudonyme und Künstlernamen wie Baumgartner, Laimer, Sabitzer, Arnautović, manchmal auch Namen, die niemand kennt, das sind die eigenen. Zur Ausrüstung des Überösterreichers gehört aber nicht nur das rote Dress, sondern auch die Krachlederhose darunter. (Deren Absenz unterscheidet uns, C und mich, vom Volk.)

Immer wieder mischt sich auch eine gewisse Melissa Naschenweng ins Drumherum-Geschehen. Sie ist, soviel ich weiß, das Gspusi von Ralf Rangnick. Aber das ist natürlich streng geheim und bleibt unter uns!

Ein eigenes Wesen im Stadion

Aber woher die Überösterreicher auch kommen mögen, schnell erkennt man: Keine und keiner von all den 40.000 Ösis hat Migrationshintergrund. Kein einziger Nigeriaösterreicher, kein Syrienösterreicher, kein Afghanistanösterreicher, im Grund nicht einmal Deutschösterreicher, Türkeiösterreicher, Serbienösterreicher. Die hier, das sind alles Österreicher, die früher einmal Ski gefahren sind, als es noch möglich war.

Erst im Ausland und zu 40.000 wird der Österreicher so richtig zum Österreicher, zu einer Art Überösterreicher gewissermaßen, glückseliger Masseösterreicher in der Österreichmasse, Österreicher an der Spree, das ist ein eigenes Wesen, das man an der Donau, dem Inn, der Salzach, der Mur oder der Drau nicht findet. Nun, sind schon 40.000 in die Berliner Innenstadt geschüttete Überösterreicher eindrucksvoll, so erst 40.000 in die Berliner U2 gequetschte Überösterreicher und 40.000 in die Tribünen des gewaltigen Berliner Olympiastadions gepresste Überösterreicher. 40.000 Österreicher in einem prall gefüllten Stadion sind also ein eigenes Wesen, auch wenn es sich womöglich aus nicht gar so individuellen Individuen zusammensetzt!

Wir singen: rot. Wir singen: weiß. Wir singen: rot-weiß-Österreich. Was wollen wir damit sagen? Wer das wüsste! Wer sind wir überhaupt? Sind wir wir? Ja, wir sind wir. Die anderen sind die Polen. Die Polen singen: rot. Die Polen singen: weiß. Die Polen singen: rot-weiß-Polen. Was wollen uns die Polen damit sagen? Ach, egal! Noch ist Polen nicht verloren!

Übrigens spielt Österreich diesmal in rot-schwarz, weil Polen in weiß-weiß spielt. Wer nicht singt, der ist ein Pole! Die Polen singen übrigens in derselben „Melodie“, im selben Takt einen Choral auf polnisch, aber mein kritisches Bewusstsein lässt mich glauben, dass der polnische Text bedeuten könnte: Wer nicht singt, der ist ein Österreicher!

Immer wieder! Immer wieder! Immer wieder Österreich! Wir singen: rot. Wir singen: weiß. Ich weiß, ich weiß … 40.000 im Berliner Olympiastadion zusammengepferchte Österreicher, das ergibt ein Nationalgewitter, einen Nationalwolkenbruch, den ultimativen, absoluten Nationalorgasmus. Wollt ihr den totalen Triumph?

Der Fendrichschmachtmarsch

Bella gerant alii, tu felix Austria lude! Einmal so vollständig in einem größeren Ganzen aufgehen zu können und eine gewisse Überbedeutung frei Haus geliefert zu bekommen! Glückselige Wiedervereinigung von Es und Über-Ich, österreichisch gesprochen? So ein Krieg ist schon etwas sehr Schönes, wenn man ihn so kompakt, komprimiert und unblutig haben kann! So ein Krieg, so wunderschön wie heute, so ein Kriiieg, der dürfte nieeee vergehn!

Auf den Radetzkymarsch hat man in Berlin gepfiffen, aber den Fendrichschmachtmarsch hat man gespielt, Rainhard Fendrich, dem mythischen Gründer der Österreichischen Nation, hat man gehuldigt. Dabei spaltet er die Nation (im Verhältnis 39.999:1). Bei den einen weckt er patriotische Weihnachtsgefühle (Apfel, Stamm, Gletscher im Aprüü, do komma sogn wos ma wüü?), bei den anderen Brechreiz. (Ich bin der andere.)

Es ist mir ein wenig peinlich, das zu notieren: Aber von den vielen eindrucksvollen Stadien, die ich in meinem Leben mit eigenen Augen gesehen habe, ist das Olympiastadion in Berlin vielleicht das eindrucksvollste, landschaftsplanerisch wie architektonisch: Die Türme! Die Olympischen Ringe! Das gewaltige Naturstein-Oval. Das gigantische Innere mit der Öffnung (dem Flucht­weg) hinter einem der beiden Tore. Ich konnte mich drei Stunden lang nicht sattsehen.

Natürlich kann man nicht nicht an seine Geschichte denken! Wer hier Politik gemacht hat! Wer hier was gebrüllt hat! Was daraus geworden ist! Jedenfalls musste ich schmunzeln, als hier ausgerechnet die polnische Hymne erklang. Der junge Pole neben mir sang begeistert mit und fuchtelte mit seinen Armen vor meinem Gesicht. Herdentier unter Herdentieren zweier Länder …

Im Fernseher sieht man mehr

Man bekommt live vor Ort viel mehr von der „einzigartigen Stimmung“, von der „Atmosphäre“, vom Spiel dagegen deutlich weniger mit als vor dem Fernseher – die Spieler sind weiter weg und kleiner. Es gibt keine Großaufnahmen und keine Wiederholungen in Zeitlupe (außer eben auf der großen Vidi-Wall). Ständig springen die Alabas und Arnautovićs in der Reihe vor einem auf, sodass man trotz Sitzplatzes im Grund immer stehen muss, will man überhaupt etwas sehen.

Auf alle Fälle endete die Geschichte (ausnahmsweise) im Triumph: SIEG! SIEG! SIEG! Trauner! Baumgartner! Arnautović! Ar­nautović lässt sich hervorragend skandieren, Trauner auch. Bei „Christoph Baumgartner“ ist das ohne Verletzung des metrischen Gefühls schon ziemlich schwierig. Aber skandieren Sie einmal „Pentz“! Unmöglich! Da ist der fanatischste Fan überfordert! Jedenfalls: Jetzt war Polen verloren, da half alles und auch Lewandowski nichts!

Wenn man gewinnt, macht so eine nationale Erhebung in der Ferne gleich noch einmal so viel Spaß. Gleichzeitig mischt sich in meinen Anteil des Nationalorgasmus aber auch eine gewisse Ernüchterung und Enttäuschung, denn der Nationalorgasmus entlarvt erst so richtig das Stereotype des Paradieses und Standardisierte des Elysiums.

Für alle möglichen Triumphe steht immer nur derselbe vorgestanzte Text zur Verfügung. Wie aus einer Kehle und Seele singen 40.000 Kehlen und Seelen wie bei einem bedingten Reflex (auch etwas Österreichisches!) vorschriftsmäßig ein dünnes Siegerlied, das außer dem Allerweltadjektiv schön inhaltlich genau nichts zu bieten hat:

O wie ist das schön! O wie ist das schön! So was hat man lange nicht geseh’n – so schön! So schöön!

Beim nächsten Mal wird irgendein anderer irgendetwas anderes gewinnen, und er wird genau dasselbe singen. O wie ist das schön! Da fragt man sich doch: Was? Das soll schon alles gewesen sein?

Der Autor Mag. Dr. Egyd Gstättner (geboren 1962 in Klagenfurt) ist Autor, Gestalter von Features für den Rundfunk, Theatermacher und Kolumnist. Zuletzt erschien sein Roman „Der große Gogo“ im Picus-Verlag.

E-Mails an: debatte@diepresse.com