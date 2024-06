Aufforderung zum Postenschacher

Der Bundespräsident sollte seine Ankündigung betreffend Postenbe­setzungen bis zum Wahltermin präzisieren.

Am 18. Juni ließ Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Öffentlichkeit via Medien wissen, dass er ab dem Stichtag 9. Juli bis zur Nationalratswahl am 29. September keine Postenbesetzungen in Ministerien mehr unterschreiben würde. So könnten die Regierungsparteien keine Spitzenposten quasi auf den letzten Drücker mit Vertrauensleuten besetzen. Was beim Durchschnittsbürger sicherlich auf Zustimmung stößt, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als ausgemachte Mogelpackung.

Der Stichtag ist jener Tag, ab dem die formalen Vorbereitungen für die Nationalratswahl beginnen. Gemäß Nationalratswahlordnung ist dies der 82. Tag vor dem Wahltermin, also der 9. Juli. Warum der Bundespräsident ausgerechnet diesen Tag als Stopp für Postenbesetzungen nennt, weiß wohl nur er.

Ungestörte Postenvergabe

Warum er diesen Stopp dann auch noch mit mehr als drei Wochen Vorlaufzeit verkündet, ist ebenfalls unverständlich. Es scheint fast so, als ob er der Bundesregierung noch schnell ein wenig Zeit zum Befüllen leerer Stellen geben möchte, bevor publikumswirksam sein Stopp bei Postenbesetzungen beginnt.

Tatsächlich beabsichtigt Van der Bellen übrigens nur, die Besetzung von Sektions-, Gruppen- und Abteilungsleiterstellen in Ministerien auszusetzen. Und auch hier kann er dies nur, wenn es sich um Beamte handelt, die diese Funktionen übernehmen. Besetzt man die Positionen nämlich mit Vertragsbediensteten, hat er keinerlei Funktion bei der Bestellung.

Da trifft es sich vortrefflich, dass der überwiegende Teil der zu versorgenden Kabinettsmitarbeiter gar keine Beamten sind. Alle anderen Posten übrigens, die man gerade hektisch versucht mit Parteigängern zu besetzen, können überhaupt ungestört auch nach dem 9. Juli besetzt werden. Und das weit über die nächsten Jahre hinaus. Hier hat der Bundespräsident offensichtlich auch keinerlei Bedenken, künftige Regierungen mit türkis-grünen Personalentscheidungen zu präjudizieren.

Klare Rechtswidrigkeit

Besonders deutlich wird dies bei den anstehenden Bestellungen in der österreichischen Nationalbank (OeNB) und bei der Finanzmarktaufsicht (FMA). Hier wurde bekanntlich viele Monate, ja Jahre vor Ablauf der jetzigen Funktionen schnell noch ausgeschrieben. Und dies, obwohl die jeweiligen Gesetzesmaterialien klar davon sprechen, dass diese Ausschreibungen „möglichst sechs Monate“ vor Ablauf der jeweiligen Funktionsperiode erfolgen sollen.

Dieses „möglichst“ kann man nur als ein „grundsätzlich“ beziehungsweise als die längstmögliche Zeitspanne verstehen, zu der man ausschreiben kann und soll. Jede andere Interpretation, mit der man das aktuelle Vorgehen bei OeNB und FMA zu erklären versucht, ist damit sozusagen rechtswidrig.

Und genau diese klare Rechtswidrigkeit sollte dem Bundespräsidenten zu denken geben, wenn ihm demnächst die Bundesregierung – aller Voraussicht nach noch vor dem 9. Juli – die Namen jener Regierungsgünstlinge vorlegt, die er gemäß OeNB-Gesetz als Direktoriumsmitglieder der Nationalbank bzw. gemäß FMA-Gesetz als Mitglieder des FMA-Vorstands ernennen soll. Denn mit seiner Unterschrift bestätigt er bekanntlich auch das gesetzeskonforme Zustandekommen von Entscheidungen.

In diesem Fall würde er wohl einen gesetzwidrigen Postenschacher – mit all seinen Konsequenzen – unterfertigen.

Der Autor: Stefan Brocza (*1967) ist Experte für Europarecht und internationale Beziehungen.

