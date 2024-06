Zum Neujahrsfest am Dach der Welt

China & Tibet. Entdecken Sie die geheime Welt Tibets, eine Region voller spiritueller Tiefe, faszinierender Kultur und atemberaubender Landschaften, die von majestätischen Bergen bis zu friedlichen Klöstern reicht.

Der Höhepunkt dieser Reise ist die Feier des tibetischen Neujahrs „Losar“, bei der Sie authentische Einblicke in die festlichen Traditionen erhalten. In Lhasa erwartet Sie der majestätische Potala-Palast, ein Symbol tibetischer Spiritualität. In den historischen Städten Gyantse und Shigatse bewundern Sie die prächtigen Klosterburgen und beim Besuch des weltweit höchstgelegenen Klosters Rongbuk ist der Mount Everest zum Greifen nahe. Die Fahrt mit der Tibet-Bahn, der höchstgelegenen Bahnstrecke der Welt, bietet Ihnen atemberaubende Ausblicke. In Chengdu, der Heimat der berühmten Pandabären, können Sie zudem noch diese faszinierenden Tiere aus nächster Nähe erleben.

Reiseverlauf

Tag 1: Nachmittags starten Sie mit Air China via Beijing nach Chengdu.

Tag 2: Ihre deutschsprachige Reiseleitung nimmt Sie unmittelbar nach der Landung in Chengdu in Empfang. Nach dem Check-in und einer kurzen Erfrischung im Hotel spazieren Sie am Nachmittag durch die Jinli-Straße. Ihr Abendessen genießen Sie in einem lokalen Restaurant.

Bärchenstunde im Reich der Mitte: In Chengdu können Sie die sanftmütigen Pandabären aus nächster Nähe beobachten. Shutterstock

Tag 3: Nach dem Frühstück besuchen Sie das Giant Panda Breeding Research Institut, das etwa 100 Pandas beherbergt. Am Nachmittag besichtigen Sie das Jinsha-Museum mit Funden aus der Shu-Zeit. Zum Abendessen wird Ihnen ein traditioneller Feuertopf serviert.

Tag 4: Die Reise führt Sie heute weiter nach Nyingchi im Südosten Tibets, aufgrund der malerischen Schönheit auch als „Schweiz des Ostens“ bekannt. Die durchschnittliche Höhe von Nyingchi liegt bei etwa 3100 Metern und damit niedriger als der Großteil Tibets, was eine langsame Akklimatisation ermöglicht. Nach der Ankunft besuchen Sie das Lamaling-Kloster.

Tag 5: Heute steht ein ganztägiger Ausflug ins Lulang-Tal am Programm.

Tag 6: Auf dem Weg nach Lhasa besuchen Sie den idyllischen Bergsee Basum Tso und einen Tempel auf einer nahegelegenen Insel. Nach einem Mittagessen im Dorf fahren Sie weiter nach Lhasa und checken im St. Regis Lhasa Resort ein. Abends können Sie einen ersten Erkundungsspaziergang unternehmen und den Blick auf den Potala-Palast genießen.

Der Potala-Palast thront majestätisch auf dem Roten Berg im Zentrum von Lhasa. Jahrhundertelang war er das religiöse und politische Zentrum Tibets. iStock

Tag 7: Nach dem Frühstück besuchen Sie den Jokhang-Tempel, den heiligsten Tempel im tibetischen Buddhismus, und beobachten die betenden Pilger. Am Nachmittag besichtigen Sie den Potala-Palast, die ehemalige Winterresidenz des Dalai Lamas, mit seinen 999 Räumen und unermesslichen Schätzen. Abends genießen Sie tibetische Spezialitäten.

Tag 8: Heute besuchen Sie das nördlich von Lhasa gelegene Universitätskloster Sera mit seiner beeindruckenden Architektur. Anschließend bereiten Sie sich auf die Neujahrsfeier „Losar“ vor, besuchen den Chomsel-Khang-Markt und bereiten mit einer tibetischen Familie die traditionelle Nudelsuppe „Gu Thuk“ zu. Genießen Sie die Feierlichkeiten mit Gerstenwein, Bier und Buttertee, begleitet von „Kabsey“ Snacks. Es wird getanzt und gefeiert, und die Straßen sind festlich geschmückt. Die nächsten zwei Tage sind spirituellen Zeremonien in Tempeln und Klöstern gewidmet.



Tag 9: Nach dem Frühstück fahren Sie durch die tibetische Landschaft zum heiligen Bergsee Yamdrok. Im Anschluss geht es weiter nach Gyantse, wo Sie das Fort von Gyantse und den 35 Meter hohen Chorten Kumbum besichtigen. Danach Weiterfahrt nach Shigatse.

Tibetische Mönche bewahren alte Schriften, führen rituelle Zeremonien durch und lehren buddhistische Philosophie in ihren Klöstern. iStock

Tag 10: Sie besuchen das Kloster Tashilhunpo in Shigatse. Reiseziel des heutigen Tages ist Dingri.

Tag 11: Heute besuchen Sie den Mount Everest. Über den 5205 m hohen Pang-La-Pass gelangen Sie zum Rongbuk-Kloster (4980 m) nahe dem Everest Basecamp. Bei gutem Wetter genießen Sie die Aussicht auf die Everest-Nordwand. Das Rongbuk-Kloster, 1902 gegründet und nach der Kulturrevolution wiederhergestellt, bietet heute Mönchen und Nonnen Unterschlupf und ist ein beliebtes Fotomotiv.

Tag 12: Nach dem Frühstück bummeln Sie über den großen Markt von Shigatse, bevor Sie zurück nach Lhasa fahren, wo Ihnen der restliche Tag zur freien Verfügung steht.

Das Rongbuk-Kloster, das höchste Kloster der Welt, bietet einen atemberaubenden Blick auf den majestätischen Mount Everest. Shutterstock

Tag 13: Mit der legendären Tibet-Bahn, auch „Himmelszug“ als höchstgelegener Bahnstrecke der Welt genannt, fahren Sie heute von Lhasa bis nach Xining und übernachten dabei in den Soft-Sleeper-Kabinen.

Tag 14: Am Vormittag kommen Sie in Xining an, wo Sie die Große Moschee und den Markt besuchen. Nach einem frühen Abendessen heißt es Abschied nehmen. Sie werden zum Flughafen gebracht und fliegen von Xining via Beijing retour nach Wien.

Tag 15: Ankunft in Wien am Morgen.

REISETERMIN UND PREIS P. P. 20.02.–06.03.2025

DZ ab 4290 Euro

EZ ab 5250 Euro

INKLUDIERTE LEISTUNGEN Flüge mit Air China ab/bis Wien via Beijing nach Chengdu und retour von Xining

Inlandsflug mit Air China Chengdu – Nyingchi

10 Nächte in Hotels der gehobenen Mittelklasse bzw. 1 Nacht im Hotel der Mittelklasse in Dingri

Nachtzugfahrt mit der Tibet-Bahn im Soft-Sleeper-4-Bett-Abteil zur Nutzung als 2er-Kabine

5 Mittag- und 11 Abendessen

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritten

Durchgehende örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Alle Transfers und Ausflüge im klimatisierten Bus

Tibet Einreise-Genehmigung

HIGHLIGHTS DER REISE Neujahrsfeierlichkeiten „Losar“ mit authentischen Einblicken

Lhasa mit dem beeindruckenden Potala-Palast

Prunkvolle Klosterburgen in Gyantse und Shigatse

Besuch des Rongbuk-Klosters mit einzigartiger Sicht auf den Mount Everest

Landschaftsparadiese Zentral-Tibets

Fahrt mit der Tibet-Bahn auf der höchst gelegenen Bahnstrecke der Welt

Zu Besuch bei den Pandabären in Chengdu

Reiseplanung mit Zeit zum Akklimatisieren

Visafreie Einreise

KONTAKT & BUCHUNG Kostenlos unter 0800 560 080, per

Mail an service@reisethek.at oder

auf www.reisethek.at