Versichern reicht nicht: Uniqa wird zum Klimarisikoberater

Strategie. Die Uniqa verlässt das reine Versicherungsgeschäft und will künftig Unternehmen helfen, drohende Schäden durch die Erderhitzung schon vorab zu vermeiden.

Wien. Im Grund ist das Geschäftsmodell einer Versicherung relativ einfach: Finde genug Menschen, die ein drohendes Risiko minimieren wollen. Sammle von ihnen Geld ein und nutze es, um den Betroffenen im Ernstfall ihre finanziellen Schäden zu ersetzen. Doch mit der fortschreitenden Erderwärmung und dem häufigeren Auftreten von Extremwetterereignissen kommt dieses altbewährte Modell mitunter an seine Grenzen. In den USA haben Bürger mittlerweile gröbere Probleme, noch ein Unternehmen zu finden, das ihnen etwa das Sturmrisiko abnimmt. Der Kreis der freiwilligen Einzahler ist hier zu klein, um die großen Schäden bezahlen zu können. Auch in Österreich drängen die Versicherungen auf eine gesetzliche Pflicht für alle, sich gegen Elementarschäden wie Überschwemmungen versichern zu lassen. Bisher ohne Erfolg.

Die Uniqa hat in der wachsenden Gefahr der Unversicherbarkeit auch eine Geschäftschance entdeckt. Ab Anfang Juli will der heimische Versicherungskonzern Unternehmen vorerst in Österreich, Polen, der Slowakei und Tschechien zu ihren Klimarisiken beraten, damit die heiklen Schäden möglichst gar nicht erst entstehen.