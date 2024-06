Traumhafte Seeidylle in der Nähe von Wien

Mit „Sinfonie – Wohnen am Neufelder See“ entstehen exklusive Ferienwohnungen am Wasser.

Am Neufelder See, einem der schönsten Seen in unmittelbarer Nähe zu Wien, realisiert Esterhazy mit „Sinfonie – Wohnen am Neufelder See“ ein einzigartiges Wohnprojekt, dass eine Kombination aus exklusiver Lage, nachhaltiger Bauweise und Sicherheit über viele Jahre bietet.

Seeblick und -zugang

In attraktiver Lage direkt am Ufer des Sees entstehen sechs Apartments ab ca. 150 Quadratmetern. Großzügige Grundrisse ermöglichen ein breites Maß an Flexibilität, bei der Grundausstattung wie auch den Baustoffen wurde großer Wert auf natürliche und hochwertige Materialien gelegt. Der hohe Anspruch setzt sich auch im Außenbereich fort: Jede Wohnung verfügt über eigene Freiflächen, ein gemeinsamer privater Badesteg erschließt den See. Mit einer Laufzeit von 90 Jahren ab Übergabe bietet „Sinfonie – Wohnen am Neufelder See“ ein langfristiges sowie generationenübergreifendes Angebot zur Realisierung des Traums vom Feriendomizil am See. Die Anlage punktet nicht nur durch hohe Lebensqualität, sondern zudem durch ihre einzigartige Lage. Wien ist mit dem Zug in knapp 40 Minuten erreichbar. Wander-, Rad- und Mountainbikewege in der näheren Umgebung sorgen darüber hinaus für ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm.

Nachhaltige Bauweise

Die sechs Wohneinheiten fügen sich harmonisch in ihr Umfeld: Holz strahlt Natürlichkeit aus, große Glasflächen geben den Blick auf das Wasser frei. Nach modernsten Standards von Esterhazy entwickelt, verspricht das Wohnprojekt hohe Lebensqualität unter nachhaltiger Bauweise. Jedes Apartment verfügt über eigene Pkw-Stellplätze, die wiederum mit Ladestationen für E-Fahrzeuge ausgestattet sind. Die Energie dafür wie auch für die Wohnungen wird umweltfreundlich durch wohnungseigene Fotovoltaikanlagen und das öffentliche Netz erzeugt. Zusätzlich sorgen Luftwärmepumpen für eine effiziente Beheizung und Kühlung der Einheiten.

Auf einen Blick gelegen am Ufer des Neufelder Sees

sechs Wohneinheiten mit Garten oder Terrasse

flexible Grundrisse, viel Grünraum im Außenbereich

privater Seezugang

effizientes Smart-Home-System

Pkw-Stellplätze mit Elektro-Ladestation

ausgezeichnete Verkehrsanbindung

Verkaufsform: Eigentum im Baurecht

geplante Übergabe: Winter 2025