Bachmannpreis: Texte, die die Welt verengen

Schon wieder kleine Wohnungen und letzte Lebensstunden! Nur ein Text begeisterte am ersten Lesetag in Klagenfurt so richtig (es war nicht der österreichische).

Ein Krankenzimmer. Eine Wohnung. Noch eine Wohnung. Und das alles am ersten Lesetag … Schon letztes Jahr war auffällig, wie viele Texte beim Bachmann-Preis in kleinen, familiären Räumen spielten. Dieser Trend zur häuslichen, sich räumlich beschränkenden Literatur und Eltern-Kind-Verhältnissen setzt sich heuer fort (diesmal mit gleich zwei sich ins Sammeln flüchtenden Vätern). Und Texte, in denen eine Person einer anderen beim Sterben zuschaut, scheinen auch ein Bachmann-Preis-Trend zu werden.