Akagündüz: „Ralf Rangnick ist ein toller Teamchef“

Muhammet Akagündüz: Wenn man es jetzt ganz kurzfristig betrachtet, schaut es so aus, als wäre es eine Überraschung, doch in Wahrheit ist es keine! Mittlerweile haben wir sehr gute Österreicher bei Topvereinen in ganz Europa. Nicht Durchschnittsklubs, sondern die Großen. Wie Bayern, Dortmund, Real oder Inter. Das ist schon eine andere Welt. Und, auch bei allen andern Klubs sind sie nicht bloß Mitläufer, sondern Leistungsträger. Das sieht man jetzt beim Nationalteam, das wusste man schon vor der EM: Sie können Erfolg haben.