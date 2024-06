Für Servus TV ist das mehr als ein Prestigesieg

Wer Österreichs Fußballer in der Europameisterschaft spielen sehen will, muss den Salzburger Privatsender einschalten – und nicht den ORF. Das stößt manchen bitter auf.

Es gibt sie also wieder, diese Abende, wo sich gefühlt das ganze Land vor den Fernsehgeräten versammelt. In großen oder kleinen Gruppen, draußen oder drinnen – Hauptsache, der Bildschirm ist breit. Selbst Fußballbanausen schalten ein, wenn die Spieler der Nationalelf bei der Europameisterschaft ihr Bestes geben. Was für manche wohl eine Überraschung war: Man muss dafür Servus TV aufdrehen. Der ORF hat einen Bankerlplatz; er zeigt zwar auch Spiele, aber deutlich weniger als der Salzburger Privatsender (31 versus 20). Und vor allem nicht die der Nationalmannschaft. So war also am Dienstag der grandiose Sieg Österreichs gegen die Niederlande auf ORF1 nicht zu sehen. Dafür das Spiel Frankreich gegen Polen.