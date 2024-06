Wie man ein Land den Bach hinunterschickt

Die Bildung ist einer jener Bereiche, in denen der Staat für immer mehr Geld immer weniger Leistung im Angebot hat.

Hohe Steuern plus überzogene Sozialleistungen plus erodierende Staatsfinanzen ist gleich wirtschaftliche Stagnation. Österreich liefert dummerweise gerade den Beweis für die Richtigkeit dieser Gleichung.

Österreich hat mit 43 Prozent die dritthöchste Steuer- und Abgabenquote der EU. Tendenz steigend. Aber die eigentliche Last der Staatsfinanzierung liegt auf immer weniger Schultern: Nur noch 30 Prozent der Arbeitnehmer- und 50 Prozent der Unternehmerhaushalte sind Nettozahler, zahlen also über Steuern und Gebühren mehr ins System ein, als sie über verschiedene staatliche Leistungen wieder herausholen, hat das Wirtschaftsforschungsinstitut Eco Austria in einer Studie herausgefunden.