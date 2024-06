Formel 1 in Spielberg: Jubiläen, Premieren und Partystimmung

Spielberg ist in „Oranje“-Hand.

Spielberg ist in „Oranje“-Hand. GEPA pictures / Mario Buehner-weinrauch

In der Steiermark dröhnen wieder die Motoren. Warum dieser Große Preis von Österreich ein ganz besonderer, dennoch nicht nur die Formel 1 von Interesse ist – und weshalb sowohl im als auch außerhalb des legendären Paddocks Hochbetrieb herrscht.

Spielberg. Manch Taxifahrer zeigt sich nach all den Jahren noch immer verwundert. „Als ich am Dienstag vorbeigefahren bin, war gar nichts los, zwei Tage später standen schon ganze Zeltstädte. Ein Wahnsinn, die Party hat begonnen“, war in Spielberg beim offiziellen Startschuss ins Grand-Prix-Wochenende zu vernehmen. Die Veranstalter haben sich für ein doppeltes Jubiläum gerüstet.

60 Jahre sind es bald her, seit das erste WM-Rennen der Formel 1 auf heimischen Boden stattgefunden hat. Die damals befahrene, improvisierte Rennstrecke auf dem Flughafen Hinterstoisser in Zeltweg war nur einen Steinwurf vom heutigen Red-Bull-Ring entfernt. Mit ihm gab die Steiermark vor zehn Jahren ihr Comeback in der Motorsportkönigsklasse.

Inzwischen hat sich Spielberg einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet – selbst in Übersee. Für ein Ehepaar aus den USA ist der anstehende Grand Prix der erste überhaupt, den es live vor Ort besucht. „Es musste genau dieses Rennen hier sein, es ist so speziell“, erzählt Joe. Ob er und seine Frau vor allem ihrem Landsmann, Williams-Pilot Logan Sargeant, zujubeln werden? „Nein, wir sind Max-Fans“, lautet die kurze aber vor Begeisterung strotzende Antwort.