Laute Strategin Metsola

Eine Zeit lang galt Roberta Metsola als schärfste Konkurrentin ihrer Parteifreundin Ursula von der Leyen – und wurde von EVP-Chef Manfred Weber bereits als künftige Kommissionspräsidentin in Stellung gebracht. Die Führung der mächtigen Brüsseler Behörde bleibt nun bei von der Leyen – Metsola, seit Jänner 2022 EU-Parlamentspräsidentin, behält ihr Amt für weitere zweieinhalb Jahre. Die 45-Jährige, die mit einem Finnen verheiratet ist und vier Söhne hat, könnte die Brüsseler Karriereleiter aber noch weiter emporklettern. Seit 2013 im EU-Parlament, fiel sie als kluge Strategin mit klaren Positionen auf und kritisierte die – mittlerweile beendete – Mitgliedschaft der ungarischen Fidesz in der EVP lautstark. Es ist das erste Mal, dass ein(e) Politiker(in) aus Malta, dem kleinsten Mitgliedsland, ein Spitzenamt in der Union bekleidet. (aga)