Tausend Lösungen warten in der Schublade

Viele Unternehmen reden heute gern darüber, wie grün sie doch werden wollen. Aber real verändert sich wenig. Dabei gibt es Tausende Ideen, die die Umwelt schonen und trotzdem Gewinne bringen.

Wären doch nur mehr Menschen so wie Bertrand Piccard. Der Spross einer Schweizer Forscher- und Abenteurerfamilie – der Opa flog mit dem Ballon bis in die Stratosphäre, der Vater tauchte tiefer als jeder Mensch vor ihm – weiß, was die Tradition von ihm verlangt. Vor fast zehn Jahren flog er als erster Mensch mit einem Solarflugzeug um den ganzen Planeten. Aber bemerkenswert ist vor allem, was danach kam: Bertrand Piccard gründete die World Alliance for Efficient Solutions, um nach umweltfreundlichen Geschäftsideen zu suchen, die heute schon in großem Maßstab umsetzbar sind – und dabei auch noch Geld bringen.

Tausend Lösungen wollte er finden. Geworden sind es fast doppelt so viele: Vom solarbetriebenen Roboter, der Unkraut jätet über gigantische thermische Batterien, die auf LKWs aufgeladen Wärme und Kälte über weite Strecken transportieren können bis zu Balkon-Kraftwerken aus der Steiermark. Aber warum werden all die guten Ideen dann noch nicht in großem Stil realisiert?