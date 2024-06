Hélène Miard-Delacroix: Darüber wird in Frankreich heftig diskutiert. Ein Grund war sein Bedürfnis, die Machtverhältnisse zu klären. Macron hat in der Nationalversammlung keine Mehrheit, jede Gesetzesvorlage muss verhandelt werden, jedes Mal droht ein Drama samt Gebrüll. Wichtige Gesetzesvorschläge, wie Budget oder Pensionsreform, verabschiedete er dank Artikel 49.3 (per Dekret). Und immer hieß es dann, er regiere am Volk vorbei. Jetzt gibt er die Verantwortung den Franzosen zurück. Geplant hat er die Neuwahl seit Wochen, aber niemand hat jetzt damit gerechnet. Von diesem Schock will er profitieren.