Sprechblase Nr. 458. Warum ein Front Desk kein gutes Gefühl vermittelt.

Was Kundenservice bedeutet, wel­chen Wert Dienstleistungsorientierung fürs Geschäft haben kann, gleich, ob in guten oder herausfordernden Zeiten, darauf wei­sen die „Sprechblase“-Leserin­nen Barbara A. und Christina R. regelmäßig hin: Messen, benchmarken, nach außen zeigen, sich vernetzen und umsetzen, das sind nur einige Facetten, die es im Blick zu halten, und Stellschrauben, an denen es zu drehen gilt – um den Kunden und Usern das Gefühl zu geben, herzlich willkommen zu sein.

Interessant, dass manche Unternehmen diese Facetten und Stellschrauben ignorieren und selbst Minichancen auslassen, ihren Kunden freundlich zu begegnen – ohne dass es sie einen Cent mehr kosten würde. Sie begrüßen ihre Kunden beispielsweise am – Achtung, Sprechblase – Front Desk.

Überspitzt: Lieber die Stirn bieten und eine Front aufbauen, als zur Begrüßung von einer Rezeption oder „reception“ zu sprechen und einen Empfang zu gestalten, an dem man sich herzlich willkommen fühlt.

michael.koettritsch@diepresse.com