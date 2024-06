Joe Biden vor der TV-Debatte im Studio in Atlanta.

Die erste TV-Debatte des Präsidentschaftswahlkampfes zwischen Joe Biden und Donald Trump machte alle Befürchtungen der Demokraten wahr: Biden wirkte blass, langsam und alt. In der Partei werden jene Stimmen lauter, die Bidens Rückzug fordern.

Ein bisschen seltsam war es schon, die beiden Männer nach vier Jahren wieder auf der gleichen Bühne stehen zu sehen: Joe Biden und Donald Trump. Zwei Politiker, die für unterschiedliche Versionen der USA stehen; zwei Politiker, die einander brauchen, um politisch überleben zu können. Zu schenken haben sie sich an diesem Abend in einem CNN-Studio in Atlanta nichts, nicht einmal einen Handschlag zur Begrüßung.

Und die amerikanischen Wähler bekamen gleich zu Beginn der ersten Präsidentschaftsdebatte genau jene Bilder geliefert, die sie nicht sehen wollten. Die beiden Männer – Biden ist 81, Trump 78 Jahre alt – wanderten langsam zu ihrem Podium; Biden war kaum zu verstehen, als er zu seiner ersten Antwort ansetzte, so heiser war seine Stimme. Trump hingegen ging gleich zum Angriff über: mit wilden Behauptungen über die beste Wirtschaftslage der Welt, die die USA unter seiner Amtszeit erlebt hätten; über Steuersenkungen, die letztlich vor allem bei den Reichsten im Land wirksam waren.

