Zweijähriger nach großer Suchaktion in Döbling wiedergefunden

Ein von einem Spielplatz verschwundener Bub hat in Wien für einen Großeinsatz gesorgt. Er wurde unverletzt gefunden.

In Wien-Döbling ist seit dem frühen Donnerstagabend eine große Suchaktion nach einem kleinen vermissten Buben gelaufen: Ein Zweijähriger war von einem Kinderspielplatz Am Himmel, einem beliebten Ausflugsziel im Bereich von Höhenstraße und Himmelstraße, verschwunden, sagte Polizeisprecher Mattias Schuster. Gegen Mitternacht kam die erlösende Nachricht: Das Kind wurde mit Unterstützung von privaten Helfern aufgespürt und ist wohlauf.

„Die Suche läuft seit etwa 18.30 Uhr. Es sind zahlreiche Kräfte im Einsatz“, berichtete der Sprecher zunächst. Der Zweijährige, der mit seiner Mutter den Spielplatz besucht hatte, wurde in einem angrenzenden Waldstück vermutet.

Suche mit Hubschrauber und Drohnen

Unter anderem waren Bereitschaftseinheit und Diensthundeeinheit ausgerückt, aus der Luft wurde per Hubschrauber und Drohnen Ausschau gehalten. Dazu kamen zahlreiche Polizistinnen und Polizisten von umliegenden Stationen. Die Einsatzkräfte waren darauf eingestellt, „wenn nötig die ganze Nacht“ nach dem Kind zu suchen.

Nach mehr als fünf Stunden wurde Entwarnung gegeben: Die Polizei und eine immer größer werdende Anzahl von Helfern, die nach einem privaten Aufruf via Social Media in das Erholungsgebiet geströmt waren, um sich an der Suche zu beteiligen, spürten den Zweijährigen schließlich auf. Das Kind sei wohlbehalten und gar nicht allzu weit vom Ort seines Verschwindens entfernt gefunden worden, hieß es von der Einsatzleitung. Der Bub wurde seinen Eltern übergeben. (APA)