Miranda July lässt in ihrem Roman „Auf allen vieren“ ihre Heldin ausflippen.

Manchmal steckt im Titel so etwas wie ein Motto, auch wenn man das erst im Laufe der Lektüre erkennt, in diesem Fall auf Seite 385. Da lässt Miranda July eine Freundin ihrer Heldin zu Wort kommen, Jordi heißt sie, und sie redet über Sex, Kunst und das Leben: Es heiße immer, Doggy Style wäre so verletzlich. „Dabei ist es eigentlich die stabilste Position. Wie ein Tisch. Auf allen vieren wirft einen so leicht nichts um.“

Zimmer für 20.000 Dollar umdekoriert