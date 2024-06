Nehammer schließt Neuauflage der Koalition mit Grünen nicht aus

ÖVP-Bundeskanzler Nehammer urteilt nach dem Streit mit Grünen-Klimaministerin Gewessler weniger hart als Verfassungsministerin Edtstadler.

ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer schließt trotz des Streits mit Klimaministerin Leonore Gewessler eine Neuauflage der Koalition mit den Grünen nicht aus. Man habe in der Regierung „viele Krisen bewältigt“, sagte er am Donnerstagabend in der ServusTV-Sendung „Blickwechsel“. Mit Vizekanzler Werner Kogler habe er „immer schon eine sehr ordentliche Zusammenarbeit gehabt“.

Das Verhalten Gewesslers, die gegen den Willen der ÖVP dem EU-Renaturierungsgesetz zugestimmt hatte, habe man klar kritisiert, der „Rechtsweg“ sei eingeleitet worden. „Alles andere wird sich am 29.9. weisen“, betonte der Parteichef. Er werde vor dem Wahltag nicht über Koalitionen spekulieren. Auf Nachfrage wollte Nehammer eine weitere Zusammenarbeit mit den Grünen aber auch nicht ausschließen.

Nehammer „in Verbindung mit vernünftigen FPÖ-Politikern“

ÖVP-Verfassungsministerin Karoline Edtstadler hatte dagegen am Montag gesagt, das Verhalten Gewesslers habe die Grünen für die Regierungszusammenarbeit disqualifiziert.

Auch eine Koalition mit der FPÖ kann sich der ÖVP-Chef vorstellen, allerdings weiterhin nicht mit deren Parteichef Herbert Kickl. Er sei aber „in Verbindung mit sehr vielen vernünftigen FPÖ-Politikern.“ Deswegen habe er die Partei nicht ausgeschlossen. (kron)