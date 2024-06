Ausländische Krieger im Dienste Putins

Der Kreml lässt Kämpfer aus Asien, Afrika und Mittelamerika anwerben. Doch manche Männer werden mit falschen Versprechungen an die Front gelockt.

In russischen Telegram-Kanälen kursiert eine Heldengeschichte über einen Mann namens Pan Lin. Der frühere Polizist aus China habe sich als Freiwilliger der russischen Armee angeschlossen. Im Mai soll er mehrere Kameraden nach einer feindlichen Drohnenattacke verarztet haben – obwohl er selbst verwundet worden war. Pan Lin habe für seinen Heldenmut einen Orden erhalten und sei bald wieder an die Front zurückgekehrt. Im Interview ist der Chinese auf einen Übersetzer angewiesen: Er spricht kein Russisch. Wie er sich mit Kampfgefährten verständigt, ist unklar.

13.000 Ausländer angeworben

Die skurrile Geschichte wirft ein Licht auf die Rolle von ausländischen Kämpfern im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Geschätzt sollen mehr als 13.000 Ausländer aufseiten der Russen kämpfen. Moskau werbe aktiver an als die Ukraine, heißt es. Die Männer kommen aus Zentralasien, China, Nepal, Sri Lanka, Indien, aus Kuba, Kolumbien und afrikanischen Staaten. Oft sind es Länder mit Konfliktgeschichte, etwa Bürgerkriegen oder Guerillabewegungen. Kriegsentscheidend ist die Zahl der Söldner nicht, und doch stehen die Männer aufgrund ihrer ausländischen Herkunft im medialen Fokus.

Für die Kriegspropaganda sind sie ein ideales Thema: Ihr Beispiel soll zeigen, dass die Außenwelt die „gerechte russische Sache“ in der Ukraine unterstützt. Während Russland ausländische Kämpfer aufseiten der Ukraine als Helfer des „Nazi-Regimes“ dämonisiert, stellt es die eigenen Söldner als ehrenwerte Waffenträger dar.

Helfer der „gerechten Sache“

Dabei sind längst nicht alle ausländischen Kämpfer freiwillig an die Front gekommen. Ja, es gibt solche wie Pan Lin, die offenbar aus ideologischen Gründen den russischen Feldzug unterstützen. Viele Ausländer aus ärmeren Staaten lockt der vergleichsweise hohe Sold, mit dem sie ihre Familien zu Hause unterstützen können. Doch es gibt auch solche, die Opfer von Menschenhandel wurden bzw. mit falschen Versprechungen in den Krieg gelockt worden sind. Bekannt ist etwa der Fall mehrerer Inder, die laut eigenen Aussagen als Hilfspersonal für die russische Armee angeworben worden waren. Zu ihrem Schrecken wurden sie an die Front geschickt. Bis zum Ende des Vorjahrs sind laut einer Recherche von BBC und dem russischen Onlinemedium Mediazona mehr als 250 Ausländer aufseiten der russischen Armee im Krieg gefallen.