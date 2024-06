Der nordmazedonische Staatsbürger wurde in Wien angehalten. Sein Auto wurde vorläuffig beschlagnahmt.

Mit 205 km/h ist am Donnerstag ein Pkw-Lenker im Raum Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) über die Westautobahn (A1) gebrettert. Der Raser, ein nordmazedonischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Linz, wurde nach Polizeiangaben vom Freitag letztlich in Wien angehalten. Es folgte eine Führerscheinabnahme, zudem wurde das Kfz vorläufig beschlagnahmt. (APA)