Robert Meyer: „Bei mir gibt es keine Spompanadeln“

Der Loidolt hat den Karli Hackel, die Dunja und den Kurti Sowinetz, die Ida Krottendorf, den Walter Langer und meine Wenigkeit angerufen und gesagt, dass er im Sommer ein Sommerfestival aufziehen will und uns für die wenigen Abende eine sehr gute Gage angeboten. Daraufhin haben wir uns alle in der Kantine des Burgtheaters beraten: „Wer ist der Loidolt? Was wird das? Wollen wir das riskieren?“ Schlussendlich haben wir uns mit dem Regisseur Heinzi Marecek im Café Bristol getroffen und die Sache perfekt gemacht. Und nachdem die sechs Vorstellungen allesamt ausverkauft waren, wurden es im Jahr darauf zwölf. Irgendwann habe ich dann 30 Vorstellungen in einem Sommer gespielt. An manchen Tagen am Nachmittag und am Abend und einmal auch noch am Vormittag. Heute würde ich das nicht mehr machen. Ja und dann hab’ ich mich mit den Loidolts zerstritten und bin nicht mehr nach Reichenau gekommen. Bis mich Maria Happel angerufen hat, weil sie von mir geträumt hatte.