Leerstand, Ramsch, Obdachlose: Verkommt die Mariahilfer Straße?

Drucken

Vorlesen

Kommentieren Hauptbild • Auf Höhe Zollergasse stehen gleich drei Geschäftslokale nebeneinander leer. Unmittelbar davor ist eine Baustelle - am Bauzaun sitzt ein Mann, der um ein paar Münzen betteln muss. • Clemens Fabry

Auf Wiens wichtigster Einkaufstraße stehen gut 20 Läden leer, das Billig-Angebot wächst, Anrainer klagen, dass immer mehr Menschen aus Randgruppen die Straße bevölkern. Die Stadt will nun verstärkt aktiv werden.

Auf den ersten Blick ist es eine blühende Straße: Voller Menschen, die Autos sind schon lange (weitgehend) weg, die Bäume sind nach der Umgestaltung nun auch so groß geworden, dass sie Straße im Sommer überschatten, sie ist ein echter Boulevard geworden. Die Gastgärten sind bis auf den letzten Platz voll, die Leute tragen Einkaufstaschen: Es ist Bild des blühende Lebens auf der wichtigsten Einkaufsstraße der Stadt.

Auf den zweiten Blick? Kommt man aus der Innenstadt, vom Museumsquartier her, ist eines der Probleme nicht zu übersehen: Baustellen und Leerstand. Prominent vereint im Lamarr, Benkos Rohbau-Ruine, deren (nicht vorhandene) Fassade nun als Werbefläche vermietet wird. Es läuft der Verkaufsprozess, angeblich soll er heuer noch abgeschlossen werden — ansonsten ist die Zukunft des riesigen Baus völlig unklar.

Spaziert man die Straße weiter hinauf, geht es ähnlich weiter: Beim Streetwear-Shop Rag ist gerade Totalabverkauf: „Wir schließen“. Andere haben das schon hinter sich: Großflächige Bundesheer-Plakate an Schaufenstern verdecken nur, dass hier ein Geschäftslokal nach dem anderen leer steht, an anderen Leerständen sieht man noch, was es hier einst gab: Hochwertige Accessoires bei Roeckl, Umstandsmode bei Mimi, Party-Ausstattung in der Partybox, Schuhe von Högl, usw. Im Gerngroß steht eine ganze Etage leer, dort war zuletzt ein Sporthändler, an der Ecke zur Zollergasse reiht sich ein Leerstand an den anderen: Orsay, ein Juwelier, ein Handschuh-Geschäft: Alle weg.