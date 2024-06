Wer sind die Kandidaten, die für Joe Biden einspringen könnten?

Vizepräsidentin Kamala Harris wäre die logische Nachfolgerin, sollte Joe Biden w.o. geben. Sie gilt jedoch als unpopulär. Bessere Chancen hätten die Gouverneure Gavin Newsom (Kalifornien), Gretchen Whitmer (Michigan) oder Andy Beshear (Kentucky).

Kamala Harris übt keinen leichten Job aus - nicht als Vizepräsidentin im Schatten Joe Bidens und nicht als Verteidigerin des Präsidenten nach dessen inferiorer Performance im TV-Duell gegen Donald Trump. Eine Stunde nach Ende der Debatte ist sie bereits via CNN auf Sendung, um sich für ihn in die Bresche zu werfen. „Ein schwacher Start“, das sei unbestreitbar, konzedierte sie. Das Finish sei indessen umso stärker gewesen, lautet ihr Fazit - eine Meinung, die kaum jemand teilen mag. Im Übrigen, so sagt sie, gehe es um Substanz und nicht um Äußerlichkeiten.

Das Weiße Haus ist nach Bidens Auftritt in Atlanta um Schadensminimierung bemüht. Kamala Harris sollte schon am Freitag in Las Vegas im Swing State Nevada die Führungsdebatte um ihren Chef kalmieren. Denn schon nach den ersten Minuten der TV-Debatte hat die Demokraten Panik erfasst, und sogleich hat eine Personaldebatte eingesetzt. Bei einflussreichen Granden gingen hektische Nachrichten und Telefonate ein. Manche riefen Chuck Schumer, den Senatsführer, Nancy Pelosi, die frühere Vorsitzende des Repräsentantenhauses, und den Abgeordneten James Clyburn auf, den Präsidenten zum Rückzug zu drängen. Allerdings kann wohl nur Ehefrau Jill ihren Mann davon überzeugen - und vielleicht noch Barack Obama. David Axelrod, der ehemalige Chefstratege Obamas, hat in Atlanta schon konstatiert: „Die Debatte wird weitergehen.“

Gavin Newsom - der smarte Gouverneur aus Kalifornien