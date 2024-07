Wie Hongkong seine Freiheit eingebüßt hat

Monatelange Proteste vor fünf Jahren läuteten das Ende der relativen Unabhängigkeit der Sonderverwaltungszone ein. Mit dem Nationalen Sicherheitsgesetz unterdrückt die Regierung Justiz, Medien und Zivilgesellschaft.

Wien/Hongkong. Abgesperrt von der Öffentlichkeit, streng bewacht durch 4000 Polizisten hisste John Lee am Montag die Hongkonger Flagge. Der Chief Executive feierte die Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China am 1. Juli 1997. Früher demonstrierten an diesem Tag Tausende für mehr demokratische Rechte. 27 Jahre nach der Rückkehr wird jeder verhaftet, der „aufrührerische Kleidung“ trägt. Peking nahm monatelange, teils radikale Proteste gegen den wachsenden chinesischen Einfluss 2019 zum Anlass, um die Demokratie-Bestrebungen in der Sonderverwaltungsregion zu beenden. Vor vier Jahren verankerte es über das Hongkonger Lokalparlament ein Nationales Sicherheitsgesetz in der lokalen Miniverfassung. Die Freiheiten, die Hongkong bis 2047 vertraglich zugesichert worden waren, wurden seitdem radikal beschnitten. Ein Überblick.

Justiz

Das Verfahren der „Hongkong 47“ ist das prominenteste Beispiel der Unterwanderung des Rechtsstaats. Die Demokraten waren 2021 für die Teilnahme an inoffiziellen Vorwahlen des Hongkonger Parlaments festgenommen worden und saßen fast drei Jahre ohne Anhörung in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: „Verschwörung zum Umsturz“ unter dem Nationalen Sicherheitsgesetz. Es stellt alles unter Strafe, was die KP-Führung als Abspaltung, Subversion, Terrorismus und Einmischung aus dem Ausland ansieht. 14 Demokratie-Unterstützer befand ein Hongkonger Gericht Ende Mai für schuldig, andere hatten zuvor ein Geständnis abgeliefert. Das Strafmaß ist ausständig. Den „Haupttätern“ droht lebenslänglich.

In Reaktion auf das Urteil legten zwei der wenigen verbliebenen britischen Höchstrichter ihre Ämter zurück. „Hongkong wird langsam zu einem totalitären Staat“, begründete Jonathan Sumption seinen Rücktritt. Die Rechtsstaatlichkeit sei in einigen Bereichen „tiefgreifend beeinträchtigt“. Rund 300 Personen wurden in vier Jahren wegen Verstößen gegen das Nationale Sicherheitsgesetz festgenommen, ein gutes Drittel wurde verurteilt oder wartet auf ein Urteil. Auch im Ausland will Hongkong 13 „gesetzlose Kriminelle“ aufspüren - mit Auslieferungsanträgen und einem Kopfgeld.

Zusätzlich setzte die Lokalregierung heuer den berüchtigten Artikel 23 in Kraft: Hongkongs eigenes Sicherheitsgesetz, das etwa Verrat, Aufruhr, Sabotage, äußere Einmischung und Spionage mit langen Haftstrafen bestraft. Ein notwendiger Schritt, um Stabilität und Frieden und damit Hongkongs Stellung als Finanzmetropole zu sichern, argumentiert Regierungschef Lee. 21 Jahre, nachdem Massenproteste die Einführung des Gesetzes verhindert hatten, verlieh er den an der Ausarbeitung Beteiligten heuer einen Orden.

Wahlen

Für Peking waren die Kommunalwahen 2019 ein bitteres Erwachen: Bei einer Rekordbeteiligung von mehr als 71 Prozent gelang dem prodemokratischen Lager im Protestjahr ein Erdrutschsieg. Von 18 Bezirksräten ging ein einziger an einen Peking-Unterstützer. Mittlerweile ist das Wahlsystem komplett umgebaut. Nur rund ein Fünftel der Sitze im Lokalparlament und auf Bezirksebene können direkt gewählt werden. Alle unliebsamen Kandidaten werden im Vorfeld ausgesiebt: Ein Wahlkomitee lässt nur mehr „Patrioten“, die Loyalität gegenüber Festlandchina schwören, zu. Prodemokratische Kandidaten sind praktisch ausgeschlossen.

Die Hongkonger Bevölkerung reagiert auf die schwindenden demokratischen Rechte mit Wahlboykott. Bei den ersten Bezirksratswahlen seit der Wahlrechtsänderung stimmten im Dezember so wenige Menschen wie nie seit 1997 ab. Es war auch das erste Votum, bei dem die größte prodemokratische Partei, die Democratic Party, nicht vertreten war.

Medien

Freie Presse existiert in der früher für ihre kritischen Medien bekannten Stadt praktisch nicht mehr. Die Behörden zwangen die zwei großen unabhängigen Medienhäuser „Apple Daily“ und „Stand News“ 2021 zum Schließen, andere Medien stellten ihren Betrieb aus Angst vor Repressalien freiwillig ein.

„Apple Daily“-Gründer Jimmy Lai, ein prononcierter Demokratie-Befürworter, sitzt seit 2020 in Haft. Die Justiz wirft ihm „Verschwörung mit ausländischen Mächten“ unter dem Nationalen Sicherheitsgesetz und die Veröffentlichung „aufrührerischen Materials“ unter einem Gesetz aus der Kolonialzeit vor. Statt einer Jury sitzen seinem Prozess erstmals in der Geschichte Hongkongs drei Richter vor. Einen Rechtsvertreter hat er nicht. Es wird erwartet, dass der 76-jährige Peking-Kritiker das Gefängnis nicht mehr lebend verlassen wird. Zwei ehemalige Chefredakteure von „Stand News“ wurden bereits wegen „aufrührerischen“ Publikationen verurteilt. Ein Verfahren gegen sieben weitere Mitarbeiter des Onlinemediums läuft.

Öffentlichkeit

Auch gegen die einst einzigartige Protestkultur geht die Stadtverwaltung vor: Versammlungen sind den Behörden ein Dorn im Auge. Wer öffentlich Kritik äußert, wird verhaftet. Im Mai sprach ein Gericht ein Verbot für die inoffizielle Hymne der Demonstrationen 2019, „Glory to Hong Kong“, aus.

Dutzende Zivilorganisationen, darunter Gewerkschaften und Studentenverbindungen, lösten sich auf. Jene Gruppe, die die jährliche Gedenkveranstaltung in Erinnerung an die Opfer des Tian‘anmen-Massakers 1989 organisierte, soll ab Jahresende vor Gericht stehen. Drei prominenten Mitgliedern droht wegen Untergrabung der Staatsgewalt lebenslange Haft. Die Kundgebung selbst ist seit 2020 verboten.

Um Zweifel an ihrer Legitimität künftig nicht erst aufkommen zu lassen, setzt die Regierung auf patriotische Erziehung: Vom Kindergarten an soll Hongkongern „Verständnis für nationale Sicherheit“ und „Sinn für nationale Identität“ vermittelt werden. Die Behörden teilten mindestens zwei Schulen bei einer Inspektion ein vernichtendes Urteil, berichtet die britische BBC: Schüler sollen die Nationalhymne zu leise gesungen haben.