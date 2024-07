Kommen Europas „Kleine“ zurück?

Ein Ende der strafferen Geldpolitik könnte gerade den kleineren Firmen besonders zugutekommen.

Wien. Anleger mussten in jüngster Vergangenheit eine Menge Geduld mit einem Investment in Europa aufbringen. Nach wie vor sind US-amerikanische Technologieaktien die Börsenzugpferde. Dabei hinken in Europa vor allem kleinere Titel hinten nach, ein Umstand, der sich in einer günstigen Bewertung widerspiegelt. Denn europäische Small Caps wurden zuletzt mit einem künftigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf Sicht von zwölf Monaten von 14,2 gehandelt, zeigt Geoffroy Goenen, Head of Fundamental European Equity Management bei Candriam, auf. Das ist ein gutes Stück unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre von knapp mehr als 19. Obendrein lag jenes KGV der Large Caps am MSCI Europe Index zuletzt bei 14,6.

Eine Diskrepanz, die ungewöhnlich ist.