Immer diese unwichtigen US-Wahlen

Nach dem TV-Debakel von Biden zerbrechen sich Analysten den Kopf darüber, was diese US-Wahl für die Börsen bedeutet. Doch womöglich kann es dem Investor egal sein, ob Trump, Biden oder jemand anderes gewinnt.

New York. Nachdem Joe Biden während der TV-Debatte vergangene Woche endgültig bewiesen hat, dass er kaum noch geeignet ist für das höchste politische Amt der Welt, beginnen Experten an der Wall Street zu analysieren, wie sich die Börsen unter verschiedenen Präsidenten entwickeln würden. Was würde passieren, wenn es ein sichtlich angeschlagener Biden doch zu einer zweiten Amtszeit schafft? Was, wenn der unberechenbare Donald Trump erneut ins Weiße Haus einzieht? Oder was, wenn der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin anders heißt, etwa Kamala Harris oder Gavin Newsom?