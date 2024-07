Ab in den Weltraum

Im Herbst beginnt für Carmen Possnig der letzte Abschnitt ihrer „Austronautin“-Ausbildung, zeitgleich mit einem gemeinsamen Vorhaben des Bildungsministeriums und der Nasa.

Im Herbst ist es bereits 33 Jahre her, dass mit Franz Viehböck der erste – und bisher letzte Österreicher – zur russischen Raumstation MIR aufbrach und eine Woche im All verbracht hat. Doch das wird sich vielleicht schon bald ändern: 2022 wurde Carmen Possnig als einzige Österreicherin offiziell in die Astronautenreserve der Europäischen Weltraumagentur ESA aufgenommen. Possnig erfüllt sich damit ihren Kindheitstraum, Astronautin zu werden.