Domizile mit Aussicht auf Wellengänge

Ein Blick auf flussnahe Penthouses in der Stadt und Oasen am ländlichen See.

Es hat ein wenig gedauert, bis der gelernte Österreicher das Leben am Fluss für sich entdeckt hat. Was zugegeben auch mit unschönen Begleiterscheinungen wie Hochwassern und Gelsen zu tun hatte. Seit die Technik und Ingenieurskunst diese aber immer besser in den Griff bekommen, boomen auch Luxuswohnanlagen entlang der Ufer in den Städten. Vom Marina-Tower über die Triiiple-Türme bis zu den Danubeflats reichen die Neubauten an der Wiener Donau. Am Donaukanal ist inzwischen das The Shore fertig gestellt und mit dem Artmann steht bereits das nächste Projekt kurz vor dem Bezug.

An den Seen waren die Grundstücke mit eigener Uferlinie dagegen schon lang die begehrtesten Liegenschaften: Für Wohnungen mit Seezugang lassen sich hier Wohnquadratmeterpreise wie in Wiens Innenstadt erzielen. Und für Grundstücke mit Villa, Bootshaus und Steg werden absolute Liebhaberpreise gezahlt. Die gute Nachricht für Fans von Wasser vor dem Fenster oder der Tür ist, dass der derzeitige Käufermarkt im Luxussegment auch diese Objekte betrifft. Selbst dort, wo sonst lange Wartelisten geführt werden, gibt es derzeit einige Liegenschaften zu kaufen. Vier Beispiele für Domizile am Wasser.

U-Bahn- und Wassernähe

Die Kombination Ausblick aufs Wasser und U-Bahn-Station vorm Haus zählt zu den urbanen Luxusvarianten. Zu den fertigen Objekten, die diese derzeit in Wien schon bieten, gehört der Marina-Tower, in dem aktuell eines der Penthouses zum Verkauf steht. Infinity heißt die Einheit, die sich über drei Ebenen erstreckt: Auf zwei Ebenen wird mit direktem Zugang auf Balkone gewohnt, die dritte ist eine nach Süden ausgerichtete Dachterrasse. Die Tatsache, zumindest für die kommenden Jahre hoch über allen zu thronen und entsprechend auch keine neugierigen Blicke fürchten zu müssen, erlaubt Details wie raumhohe Glasfronten auch in den Sanitärräumen, die Ausblicke aus den zum Teil freistehenden Badewannen möglich machen. Diese gibt es auch auf der unteren Wohnebene durch Glasfronten, die vom Boden bis an die 2,95 Meter hohe Decke reichen.

Im Marina-Tower steht eines der Penthouses zum Verkauf. Buwog

Eine Überhitzung bei so viel Glas sollen neben Klimasplitgeräten und einer kontrollierten Wohnraumlüftung auch ein elektrischer, außen liegender, textiler Sonnenschutz sowie eine elektrische Pergola mit Windwächter auf der Dachterrasse verhindern. Gewohnt wird in dem Penthouse auf 218 Quadratmetern, die auf der unteren Etage dem Wohnen und Kochen gewidmet sind – Atrium inklusive. Im oberen Stockwerk gibt es drei Schlafzimmer, zwei Bäder, eines davon als En-suite-Bad zum großen Hauptschlafzimmer. Der Kaufpreis für das Penthouse mit 167 Quadratmetern Außenflächen liegt bei rund 3,3 Mio. Euro für Eigennutzer, vermittelt wird es über die Buwog.

Mitten in der Stadt

Wenn das Gewässer etwas kleiner sein darf, das Objekt dafür aber mitten in der Stadt liegt, könnte ein Penthouse im Kayser am Franz-Josefs-Kai eine Option sein. Die Drei-Zimmer-Einheit im siebten Stock hat einen direkten Ausblick auf den Donaukanal, der sich unter anderem von den Balkonen des Neubaus von Architekt Thomas Pucher genießen lässt. Diese sorgen mit ihren verschiebbaren Schattenpaneelen vor den bodentiefen Fenstern nicht nur für Privatsphäre und Kühlung, sondern verpassen dem Haus auch architektonisch einen eigenen Stil.

Das Kayser bietet Aussicht auf den Donaukanal. JP Immobilien

Gewohnt wird im Inneren auf knapp 100 Quadratmetern, die sich auf eine große Wohnküche und zwei Schlafzimmer mit En-suite-Bädern verteilen. Neben den eigenen vier Wänden können die Bewohner des Kayser auch Gemeinschaftsservices wie ein Concierge-Service und eine Lobby in Anspruch nehmen. Außerdem gibt es eine App, die die Bewohner untereinander verbindet. Vermittelt wird die Wohnung über JP Immobilien, der Kaufpreis liegt für Eigennutzer bei rund 1,9 Mio. Euro.

Mit Badesteg

Wer nicht die ganze Woche lang am Wasser wohnen kann oder will, die entspannte Wirkung aber zumindest am Wochenende oder während der Sommerfrische genießen möchte, hat derzeit ebenfalls Optionen. So entsteht beispielsweise am Neufelder See, 50 Kilometer südlich von Wien, eine private Wohnanlage direkt am Wasser. Auf Baurechtseigentum mit einer Laufzeit von 90 Jahren werden hier sechs Wohnungen in drei Baukörpern realisiert, die jeweils einen kleinen Gartenanteil oder einen Balkon zum Wasser hin haben. Die als Freizeitwohnsitz gewidmeten Einheiten sind zwischen gut 150 und knapp 168 Quadratmeter groß und werden mit einer Fotovoltaikanlage und einer Luftwärmepumpe betrieben. Bei der Architektur wird hier besonderes Augenmerk auf helle Räume gelegt, in den oberen Einheiten sorgen Sichtdach­stühle mit Dachschrägenfenstern ­zusätzlich zur verglasten Front für die berühmten „lichtdurchfluteten“ Räume.

Am Neufelder See entstehen Freizeitwohnsitze. Sangreal Properties

Das Highlight der Anlage liegt allerdings vor den Wohnungen in der Liegewiese und dem Badesteg, der von den Bewohnern gemeinsam genutzt werden kann. Die Preise inklusive zweiter Stellplätze mit E-Ladestationen beginnen bei gut 1,4 Millionen Euro, vermarktet wird das Projekt über Sangreal Properties.

Mit Boje und Boot

Und auch ganz große Träume am See lassen sich derzeit verwirklichen. Wie etwa ein historisches Haus mit eigener Bade- und Bootsanlegeplattform am Attersee, der an dieser Stelle drei Meter Wassertiefe hat. Auch eine Boje samt Elektroboot kann bei diesem Objekt übernommen werden. Auf dem 600 Quadratmeter großen Grundstück in Unterach in fußläufiger Entfernung zur Promenade, zum Ortskern und zur Bootsanlegestelle steht ein Jahrhundertwendehaus, das 2019 bis hin zur Ölheizung gründlich renoviert wurde.

Hier finden sich auf knapp 400 Quadratmetern Wohnfläche mehrere Wohnsalons, eine Veranda, Schlafzimmer und neue Badezimmer. Außerdem gibt es ein Badehaus, das im Zuge der Renovierungsarbeiten eine neue Sauna erhalten hat. Der Preis für die Liegenschaft – exklusive der Boje, die von den Bundesforsten verpachtet wird – liegt bei knapp sechs Millionen Euro, vermittelt durch Stiller & Hohla. (sma)