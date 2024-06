IT-Führungskräften: Ihnen liegt das Netzwerken

Die Zahl an weiblichen IT-Führungskräften steigt lang­sam, aber kontinuierlich. Auch dank besserer Förderung und Vernetzung.

Es ist nicht so, dass sich nichts tun würde. Doch das Aber lässt nicht lang auf sich warten: Noch immer sind Frauen in der IT unterrepräsentiert – in allen Funktionen und auf allen Hierarchieebenen. Es fehlt nach wie vor an weiblichen Vorbildern in der IT-Branche, und die unterschiedlichsten Initiativen, Mädchen und junge Frauen für Mint-Themen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) zu begeistern, greifen nur langsam.

Deshalb startete Anna Rafbauer von Business Match gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Verein #the­newITgirls ein einjähriges Mentoringprogramm für weibliche IT-Nachwuchsführungskräfte. Um sie mit erfahrenen IT-Leuten, darunter Astrid Zöchling (CIO ORF), Petra Postl (Geschäftsführerin Raiffeisen Digital) oder Susanne Tischmann (Leiterin Technologie, ÖAMTC) in Kontakt zu bringen. Ziel sei es, sagt Rafbauer, dass die Mentees von der beratenden Begleitung erfahrener IT-Führungskräfte profitieren: durch persönliche Treffen, Mastermind Talks und die Teilnahme am IT Leader Club. Entstanden ist die Idee aus dem IT Leader Club, den Rafbauer und Sylvie Stavaric vor sechs Jahren ins Leben gerufen haben. „Wir liefern kein klassisches Angebot, bei dem die Fachinformation im Vordergrund steht. Bei uns geht es um den Erfahrungsaustausch: sich bewusst einen ganzen Tag Zeit zu nehmen, um Personen aus den unterschiedlichsten Unternehmen kennenzulernen, über Herausforderungen und darüber zu sprechen, wie sie Dinge angehen“, sagt Rafbauer.

Dazu haben die beiden eine App etabliert, über die Teilnehmende am IT Leader Club vorab Themen nennen können, über die sie sprechen wollen. Ein Matching-Tool – von der Funktionsweise der Online-Datingplattform Tinder nicht unähnlich – schlägt dann vor, welches Gegenüber für den Austausch am besten passen könnte, bzw. kann man einige Wochen vor dem Event (das nächste findet am 9. April 2025 im Schloss Mauerbach statt) Gesprächspartner über die Gästeliste auswählen. Fünf Gespräche zu je 20 Minuten gehen sich dann jeweils am Vor- und am Nachmittag aus. Das mache, sagt Rafbauer, das Netzwerken planbar, und man könne sich auf die Gespräche entsprechend vorbereiten.

Die IT-Leute, sagt sie, seien ganz besonders offen, lustig und interessieren sich dafür, sich in dieser lockeren Umgebung auszutauschen. Und für die fachfremden Vorträge und Impulse, die an den Club-Tagen angeboten werden. Noch mehr als die Finance- bzw. HR-Leader, für die das Duo ebenfalls Clubs veranstaltet.

Quote ohne Quote gestiegen

Übrigens: Dass sich auch unter den IT-Leadern etwas bewegt, zeigt die Zahl der weiblichen Besucherinnen im IT Leader Club. Ihr Anteil stieg von lediglich drei Prozent beim ersten Mal auf zuletzt rund 35 Prozent im heurigen Jahr.