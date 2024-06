Die bekannte Strafverteidigerin Astrid Wagner will gemeinsam mit Aktivistinnen mit jüdischen und palästinensischen Wurzeln am 29. September auf dem Stimmzettel stehen.

Die Liste „Gaza - Stimmen gegen den Völkermord“ sammelt Unterstützungserklärungen für eine Kandidatur bei der Nationalratswahl am 29. September. Sie tritt an, „um der Vielzahl jener Menschen eine Stimme zu geben, die im Sinne der österreichischen Neutralität und der Menschenrechte ein Eintreten Österreichs für einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand in Palästina fordern“, heißt es in einer Aussendung vom Freitag. Neben Aktivistinnen mit palästinensischen und jüdischen Wurzeln wird auch die bekannte Strafverteidigerin Astrid Wagner als eine der Spitzenkandidatinnen genannt.

Die Kandidatur sei auch eine Aufforderung an die anderen Parteien, „nicht weiter zum Massenmord in Gaza zu schweigen und die notwendigen Schritte zu setzen, um die militärische, wirtschaftliche und politische Unterstützung Österreichs und der Europäischen Union für den menschenverachtenden Krieg Israels sofort zu beenden“, heißt es in der Aussendung weiter.

Ab dem Stichtag 9. Juli können Wahlberechtigte für die Parteien, die noch nicht im Nationalrat vertreten sind, unterzeichnen. Für ein österreichweites Antreten bei der Wahl brauchen Parteien entweder die Unterstützung von drei Abgeordneten oder - im Fall von politischen Newcomern und Kleinparteien - eben 2.600 Unterstützungserklärungen. (Red.)