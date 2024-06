Wie viel Arbeitszeit eignet sich wirklich?

Griechenland führt die Sechstagewoche ein, während hierzulande über die Viertagewoche debattiert wird. Wie viel Beschäftigung eignet sich aus arbeitsmedizinischer Sicht?

Die einen Arbeitnehmer arbeiten am produktivsten in der Kernarbeitszeit, andere brauchen die Ruhe am Morgen und beginnen als Frühstarter. Dann gibt es noch die Nachteulen, deren innere Uhr bekanntlich anders tickt. Über die Arbeitszeit wurde in den letzten Jahren viel diskutiert, und es wurde viel an ihr gefeilt: So hat sich neben flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice-Optionen gar in manchen Bereichen eine Viertagewoche etabliert.

Ein Modell, das nicht überall auf Anklang stößt oder umzusetzen ist. Von einer flächendeckenden Ausbreitung kann keine Rede sein. Fürs ganze Land gelten indes die neuen Regelungen in Griechenland, die vorsehen, ab ersten Juli auch einen Wochenendtag in die gewohnte Arbeitszeit zu integrieren.