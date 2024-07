Raus in die Natur: Picknick, Parks und neues Stadt-Grün

Der Lebensbaumkreis am Himmel.

Der Lebensbaumkreis am Himmel. Willfried Gredler-Oxenbauer

Vom „Himmel“ bis zum frisch eröffneten Tangentenpark: Wo man mit Aussicht picknickt und wo es neues Grün in der Stadt zu entdecken gibt.

Die Abende sind derzeit lang und lau – und damit perfekt für ein Picknick im Grünen. Zum Beispiel mit Aussicht auf die Stadt: Die schönsten Plätze dafür sind die Wiese Am Himmel (19. Bezirk) oder unweit davon die Weinberge am Nussberg (19. Bezirk) oder die Steinhofgründe (14. Bezirk).

Natur pur gibt es auch im Lainzer Tiergarten (13. Bezirk) – plus Picknickkörben, die man in der Labstelle in der Hermes Villa vorbestellen kann – oder etwa auch im Kurpark Oberlaa (10. Bezirk).

Es sollte zentraler sein, mit mehr imperialem Wiener Flair? Dann breite man seine Decke zum Beispiel im Schlosspark Schönbrunn (13. Bezirk) oben bei der Gloriette aus. Oder noch zentraler im Burggarten, im Stadtpark (beides 1. Bezirk) oder im Augarten (2. Bezirk).

Neue Parks in Wien ausprobieren

Neben den Klassikern gibt es diesen Sommer auch Neues in Sachen Stadt-Grün zu erkunden, zum Beispiel den eben eröffneten Tangentenpark an der Ostbahn (10. Bezirk), die (teils schon fertige) Parkanlage Nordbahnhof – Freie Mitte (2. Bezirk) oder den aufwändig neugestalteten Dengler­­park in Floridsdorf (21. Bezirk).