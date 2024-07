Festival-Sommer: Musik und Gatsch

Der Festivalsommer ist lang, im August wartet das riesengroße Frequency, davor kommen ein paar kleinere Festivals.

Nach dem Donauinselfest ist vor dem Festival-Som­mer: Wer Lust auf richtig große Musikfestivals hat, muss die Stadt verlassen. Erste Ad­res­se (praktischerweise nah bei Wien) ist natürlich das Frequency in St. Pölten (14. bis 17. August), bei dem man vor Ort heuer übrigens nur mit Karte zahlen kann. Neben den typischen Festival-Headlinern (The Offspring, RAF Camora, Cro, Sido) wird mit Ed Sheeran, Peter Fox und Feine Sahne Fischfilet aufgewartet.

Gespannt sein darf man auch auf Festival-Gast Gigi D’Agostino (17. August), dessen „L’amour tourjours“ bekanntlich von rechts­extremen Gruppen zu einem ausländerfeindlichen Song umgedichtet wurde.

Wer nicht bis August warten will: Anfang Juli (5. bis 7.7.) gastiert das internationale Hip-Hop-Festival Rolling Loud Europe erstmals in Österreich, konkret in Ebreichsdorf (NÖ), u. a. mit Travis Scott und Shirin David.

Und beim Szene Openair Anfang August in Lustenau (okay, da ist die Anreise aus Wien weit) warten u. a. Flogging Molly und Wanda.