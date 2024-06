Sommerkino: Immer, wenn es dunkel wird

Temperaturen um die 25 Grad, zirpende Grillen, durch die Luft fliegende Spinnweben und ein Sonnenuntergang, der den Himmel orange färbt – kaum etwas fängt das Lebensgefühl Sommer so ein wie ein Film im Freien. Geschaut an einem speziellen Ort wie etwa dem Augarten, auf dem Dach der Hauptbücherei oder im Schloss Neugebäude. Mit Dutzenden anderen Filmliebhabern, die sich zusammenfinden, um für zwei Stunden in eine andere Welt einzutauchen – immer dann, wenn es dunkel wird.

Häufig zum Abschluss eines Tages, an dem beispielsweise schon Wassersport getrieben, in der Alten Donau gebadet, ein Spiel der Fußballeuropameisterschaft gesehen, ein Gastgarten besucht, ein Picknick gemacht oder an einem Musikfestival teilgenommen wurde. Aktivitäten, die zum Juli und August gehören wie die Pommes zum Schwimmbad, das Bier zum Fußballspiel, die Wassermelone zum Picknick. Um Erinnerungen an einen Sommer anzuhäufen, die auch noch Jahre später frisch sind und über die zu sprechen einen in der Sekunde an jene Plätze zurück katapultiert, an denen diese Eindrücke entstanden sind.

„Kino wie noch nie“

Zum Beispiel in den besagten Augarten im zweiten Bezirk („Kino wie noch nie“). In der ältesten barocken Anlage Wiens werden vom 27. Juni bis 25. August jeweils um 21.30 Uhr bzw. 21 Uhr (ab Ende Juli) Filme unter freiem Himmel gezeigt. Darunter etwa der Publikumserfolg „Andrea lässt sich scheiden“ von und mit Josef Hader am 4. Juli. Oder „Harry und Sally“ gleich am nächsten Tag, die legendäre Liebeskomödie aus dem Jahr 1989 mit Billy Crystal und Meg Ryan. Zu den weiteren Höhepunkten des Programms zählen „Alle anderen“ am 23. Juli, „Erin Brockovich“ am 27. Juli, „Gegen die Wand“ am 31. Juli, „Rickerl“ am 8. August, „The Shining“ am 9. August, „Der Club der toten Dichter“ am 11. August und „Kinds of Kindness“ am 24. August.

„Kino am Dach“

Sogar bis Anfang September lädt auch die Hauptbücherei im siebenten Bezirk wieder zum „Kino am Dach“, jeweils um 21 Uhr, 20.30 Uhr (ab August) und 20 Uhr (September). Gezeigt werden beispielsweise Meisterwerke wie etwa „Anatomie eines Falls“ (5. Juli), „Past Lives“ (9. Juli), „The Zone of Interest“ (13. Juli), „Dune 2“ (19. Juli), „One Life“ (28. Juli), „Der Tod steht ihr gut“ (4. August), „Napoleon“ (16. August), „Oppenheimer“ (17. August), „Poor Things“ (30. August) und der Oscar-Film „Moonlight“ (3. September).

„Kino im Schloss“

Ein Comeback nach sieben Jahren Pause erlebt das „Kino im Schloss“. Im August werden im Schloss Neugebäude in Simmering jeweils am Freitag und Samstag um 21 Uhr Filme wie etwa „Pulled Pork“ (2. August), „Griechenland“ (9. August), „Mamma Mia!“ (10. August), „Hinterholz 8“ (23. August) „Grease“ (24. August) und „Bohemian Rhapsody“ (31. August) gezeigt. Am 30. August gibt es eine Preview, nämlich den neuen Film „Achtzig Plus“. Sollten die Vorstellungen gut besucht sein, will der Veranstalter ab nächstem Jahr jeden Tag im August einen Film zeigen. Braucht Wien wirklich noch ein Open-Air-Kino? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber Sommerkinos sind ja auch keine Notwendigkeit. Sommerkinos sind die Draufgabe, das Extra, der Luxus. Sie sind die Butter im Popcorn, der Salsa-Dip für die Nachos, die Eiswürfel im Cola light.