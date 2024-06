Duell auf dem Feldweg

Er erschien 200 Meter vor mir auf dem schmalen Weg an der nordburgenländisch-niederösterreichischen Landesgrenze. Es war klar, dass hier nicht genug Platz für uns beide war.

Es war auf dem schmalen asphaltierten Feldweg, der beim idyllischen Dörfchen Loretto im Nordburgenland abzweigt und durch Sonnenblumen-, Gerste- und Sojafelder sowie Brachland über die Grenze nach Niederösterreich zum Heurigen Tschank (vulgo Edelmühle) führt, meiner Lieblingsschenke in der Gegend, wo es zur Konfrontation kam.

200 Meter voran erschien ein großer Wagen, ein Porsche Cayenne, BMW X7 oder sonst einer dieser pompösen Deutschländer-SUVs, ich weiß nimmer genau, er spreizte sich über die ganze Fahrbahn. Ich fuhr weiter, er auch. 100 Meter. Wir blieben beide in Bewegung. Die Sonne stach herab. Der Typ blockierte den Weg. Ich fuhr etwas langsamer weiter. Er auch. Ich auch. Er auch. Es war klar: Es war hier nicht Platz genug für uns beide. (Siehe das Bild unten.)

Auf seiner Windschutzscheibe reflektierte die Sonne. 50 Meter. 30. 20. Spiel mir das Lied vom Tod. Es würde hier enden. Irgendwie. Und sehr rasch. Reifen knurpselten über Kieselsteinchen. Der Wagen vor mir wurde immer größer, und wer immer darin saß, war der King.

Doch da geschah es: Er wich ein kräftiges Stück ins Feld hinaus. Hielt. Der Weg war frei. Ich rollte weiter. Langsam und mit Würde. Okay, ein ganz klein wenig war ich jetzt auch zur Seite gewichen und ließ die Reifen rechts haarscharf neben dem Asphalt über den holprigen Randstreifen des Ackers rumpeln. Nun sah ich den Typen am Steuer des großen Schlittens. Ein Männlein fortgeschrittenen Alters mit langen weißen Haaren und ebensolchem Bart. Er sah aus wie Poseidon, oder wie Maestro, diese Comic-Erzählerfigur in „Es war einmal der Mensch“. Und er lächelte her. Strahlte förmlich. Und machte zu mir eine Geste mit der Hand: Daumen hoch.

Nun ja. Ich saß halt in meinem kleinen, zerbrechlichen weißen VW Käfer, Baujahr 1983, mit rasselndem Motor, und er nur in einem bulligen, sündteuren Poser-SUV. Vermutlich hatte er vor Ewigkeiten auch einen Käfer und jetzt befeuerte die Erinnerung sein Herz. Der Vorrang also war geklärt. Das Duell vorbei. Und der Spritzwein in der Edelmühle kalt und perlend. (wg)

