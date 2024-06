Neue Einigkeit: Türkis-Grün bittet die EU um Aufschub für Klimaplan

Der Plan zu Net-Zero bleibt weiter in Schwebe: Vor Auslaufen der Frist am Sonntag haben Türkis-Grün am Freitag die EU um Fristverlängerung für den Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) ersucht. Eine Reaktion aus Brüssel gibt es dazu nicht.

Es ist eine Geschichte von Peinlichkeiten und von Verzögerungen: Der Plan, mit dessen Umsetzungen die Weichen für ein Null-Emissions-Ziel gestellt werden sollen, bleibt auch weiterhin in Schwebe. Und das, obwohl bis zum 30. Juni der fertige Plan nach Brüssel hätte geschickt werden sollen.

„Hätte“! Denn Umwelt- und Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (Türkis) haben nun die EU gebeten, die Frist für die Ablieferung des fertigen Berichts zu erstrecken. „Die Arbeiten am nationalen Klima- und Energieplan (NEKP) laufen aktuell in der österreichischen Regierung. Dabei sind umfangreiche Berechnungen des Umweltbundesamts erforderlich, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht final abgeschlossen sind. Um diese Arbeiten ordentlich zu Ende führen zu können, ersucht die Bundesregierung die EU-Kommission um eine Streckung der Frist. Ziel ist eine Fertigstellung bis Ende des Sommers.“

Plan erst im Herbst fertig?

Und weiter: „Nach Fertigstellung des Plans wird dieser mit maßgeblichen Stakeholdern konsultiert. In weiterer Folge kann der fertige NEKP dann an die EU-Kommission übermittelt werden. Österreich wird dabei seinen Weg zur Erreichung der 2030 EU-Klima- und Energieziele umfassend darlegen.“

In dem Schreiben wird außerdem festgehalten, dass die Bundesregierung „entschlossen“ sei, einen „umfassenden Plan an die EU-Kommission“ zu übermitteln. Dieser Satz in der Aussendung, die am Freitagvormittag vom Klimaministerium verschickt worden ist, ist wohl mehr eine Nachricht an den Koalitionspartner.

In der Aussendung wünscht sich Gewessler: „Unser gemeinsames Ziel ist klar: Wir wollen einen guten Plan liefern.“ Finanzminister Magnus Brunner meint dagegen: „Wir wollen aufgrund der Bedeutung des NEKP als strategisches Dokument der Republik, der potentiellen budgetären Implikationen der angeführten Ziele und der im Dokument betroffenen Zuständigkeiten einen ausgewogenen Nationalen Energie und Klimaplan nach Brüssel schicken.“

Bisher sind die Verhandlungen über den NEKP unter keinem guten Stern gestanden. In ihm soll im Detail festgehalten werden, wie Österreichs Beitrag zu den EU-Klimazielen 2030 konkret umgesetzt werden soll. In der beschlossenen Aufgabenteilung unter den 27 EU-Mitgliedern ist Österreich die Reduktion der Emission der Treibhausgase, in erster Linie Kohlendioxid (CO 2 ) um 48% übertragen worden. Der NEKP-Entwurf, der Anfang Juli 2023 präsentiert worden ist, hatte allerdings eine Lücke – die Emissionen würden nur um 35% verringert.

Diese Lücke im NEKP-Entwurf zu überbrücken ist nun Aufgabe des finalen NEKP. An ihm wird seit Monaten gerechnet, intern laufen auch seit Monaten Berechnungen darüber, in welchen Sektoren die Treibhausgas-Emissionen sinken könnten. Die Gespräche werden zwar als „konstruktiv“ bezeichnet, aber vor allem auch als „zäh“. Dem Vernehmen nach hat es noch vor kurzem geheißen, dass der fertige NEKP Mitte Juli in den Ministerrat kommt. Davon kann nun keine Rede mehr sein, zumal die Berechnungen zwar bis Mitte Juli abgeschlossen sein dürften, allerdings in der Aussendung vom Freitag den Zeitrahmen für die Einbindung „maßgeblicher Stakeholder“ äußerst vage umreißt. Aus dem Klimaministerium heißt es am Freitag bloß, dass der Plan „noch in dieser Legislaturperiode“, also bis September, über die Bühne sein soll. Diese Stakeholder dürften vor allem ÖVP und auch die Landwirtschaft sein.

Österreichs Klima-Bemühungen sind gesät mit Peinlichkeiten: Der NEKP-Entwurf hätte bereits am 30. Juni 2023 fertiggestellt sein sollen. Das Umwelt- und Klimaministerium hat diesen Erstentwurf erst Anfang Juli veröffentlicht; erst danach wurde das Beteiligungsverfahren gestartet. Erst im Oktober wurde er nach Brüssel geschickt, allerdings hat Europaministerin Karoline Edtstadler (Türkis) den zu spät nach Brüssel übersandten Entwurf wieder zurückgerufen. Die EU hat daraufhin ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet.

„30. Juni ist eine harte Deadline“

Nun, ein Jahr später, verstreicht nun der Termin, zu dem der fertige Bericht in der EU-Kommission hätte ankommen sollen. Und dabei sollte – so jedenfalls die offizielle rot-weiß-rote Klimaplanung – das von Brüssel vorgegebene Tempo, in dem die Treibhausgase reduziert werden, ein Leichtes sein: Will doch Österreich die Klimaneutralität bis 2040 erreicht haben, zehn Jahre früher als die EU insgesamt.

Und wie reagiert Brüssel? Offiziell derzeit gar nicht. Ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren ist allerdings zu erwarten: Denn erst vor vier Wochen hat die EU-Energiekommissarin Kadri Simson die Mitgliedstaaten ermahnt, ihre finalen Nationalen Energie-und Klimapläne (NEKPs) rechtzeitig zum 30. Juni heuer in Brüssel einzureichen. Der 30. Juni sei eine „harte Deadline“, so Simson in einer öffentlichen Ratssitzung der EU-Energieministerinnen und -minister.